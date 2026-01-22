ADRES explica que UPC para 2026 será hasta 37% mayor que el valor base fijado por el Gobierno

SALUD

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) proyectó que los recursos que recibirán efectivamente las EPS en 2026 por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC) superarán de manera significativa los valores base definidos por el Ministerio de Salud en diciembre pasado.

Recordemos que para el regímen contributivo se fijó el 9% mientras que para el subsidiado fue del 16%.

De acuerdo con la entidad, aunque la UPC base para el régimen contributivo fue fijada en $1.658.913, el valor real reconocido por afiliado alcanzará en promedio los $2.277.705. En el régimen subsidiado, la UPC base se estableció en $1.541.706, pero el reconocimiento efectivo ascenderá a cerca de $1.902.160.

¿Por qué sube el valor de la UPC?

Según explicó el director general de la ADRES, Félix León Martínez, esta diferencia se debe a que el pago real de la UPC incorpora factores multiplicadores asociados al riesgo diferencial de la población, como la edad de los afiliados y su ubicación geográfica.

“Los datos reflejan un compromiso sostenido del Gobierno con el flujo de recursos del sistema y evidencian que los valores efectivamente reconocidos a las EPS, como en años anteriores, superan de manera significativa los valores base establecidos en la resolución de la UPC para 2026”, señaló Martínez.

Por EPS, el mayor reconocimiento promedio por afiliado en el régimen contributivo lo tendrá la Nueva EPS, con $3.044.303, mientras que en el régimen subsidiado lidera Capital Salud (Bogotá), con $2.317.214.

En cuanto a la distribución territorial, San Andrés registrará la UPC promedio más alta del país, con $2.933.977 en el régimen contributivo y $2.717.400 en el subsidiado. En contraste, Vichada tendrá los valores promedio más bajos: $1.688.595 en el contributivo y $1.656.681 en el subsidiado.

La ADRES enfatizó que la entidad no paga una UPC promedio uniforme, sino una UPC específica por afiliado. A estos valores se suman primas adicionales por ubicación geográfica, que han sido incorporadas progresivamente por distintos gobiernos.

Según la ADRES, con la aplicación de estos ponderadores de edad y zona, el reconocimiento real de la UPC en 2026 será un 37,3% mayor que la UPC base en el régimen contributivo y un 23,4% mayor en el subsidiado, según las proyecciones oficiales.