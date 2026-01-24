¡Oferta laboral Bogotá! Vacantes para trabajar en obras viales: requisitos, perfiles y más

Bogotá entrará en una nueva etapa de obras de infraestructura con el propósito de mejorar la movilidad vial de la ciudad. Por esta razón, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), junto con consorcios y contratistas, abrió vacantes laborales para trabajar en los proyectos que se desarrollarán en diferentes zonas de la capital.

¿Cuáles son loas cargos a los que puede aplicar para la oferta laboral de las obras que se adelantan en Bogotá?

Según lo informado por el portal web de la Alcaldía de Bogotá, esta oferta laboral está dirigida principalmente a mano de obra no calificada, para ocupar cargos como auxiliares de obra, auxiliares de tráfico, entre otros, pero puede consultar mas en la pagina web de la alcaldía.

¿Para qué obras de la ciudad de Bogotá se abrieron vacantes?

De acuerdo con la información de la entidad, las vacantes corresponden a proyectos como la avenida carrera 68, el puente vehicular de la calle 153 con Autopista Norte, la intersección de la Autopista Sur con la avenida Bosa y la denominada ‘Nueva Calle 13’, entre otras obras que se adelantan en la ciudad.

¿Cuáles son los requisitos para postularse a las vacantes para las obras viales de Bogotá?

Esta es la documentación requerida por los consorcios y contratistas a cargo de las obras según el portal web de la Alcaldía de Bogotá, para que hombres y mujeres interesados puedan postularse a las vacantes:

Hoja de vida actualizada.

Copia de la cédula de ciudadanía.

Copia de certificados laborales relacionados con el cargo al que aplica .

. En caso de ser víctima del conflicto armado, adjuntar certificado de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), únicamente para personas extranjeras.

¿Dónde y cómo puede postularse para aplicar a las vacantes laborales de los proyectos viales de Bogotá?

Como se había mencionado, esta oferta laboral fue lanzada para cubrir vacantes en diferentes obras de la ciudad.

Las personas interesadas en formar parte de alguno de estos proyectos deben acercarse, con la documentación previamente mencionada, a los puntos habilitados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para postularse al proyecto de su interés, los cuales serian los siguientes:

Proyecto Avenida carrera 68

Grupo 1:

Dirección: calle 30 sur #52C-24.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Jornada continua.

Celular: 322 234 4219.

Correo electrónico: puntoidu345@mhc.com.co.

Grupo 2:

Dirección: carrera 60 #2A-30.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:30 p. m. y de 1:30 p. m. a 5:00 p. m. Sábados: 8:00 a. m. a 11:00 a. m.

Celular: 322 234 4225.

Correo electrónico: puntoidu346@mhc.com.co.

Grupo 3:

Dirección: avenida carrera 68 #10A - 32.

Horario: lunes a viernes de 7:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m.

Celular: 322 234 4230.

Correo electrónico: puntoidu347@mhc.com.co.

Grupo 4:

Dirección: calle 17 #65B-74.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Teléfono: 601 8400 395.

Correo electrónico: puntoiduave68tramo4@gmail.com.

Grupo 6:

Dirección: carrera 68 #53-50.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. Sábados de 8:00 a. m. a 10:30 a. m.

Celular: 318 823 7884.

Correo electrónico: atnciudadanogrupo6av68@gmail.com.

Grupo 7:

Dirección: calle 30 sur #52C-24.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Jornada continua

Celular: 322 234 4219.

Correo electrónico: puntoidu345@mhc.com.co.

Grupo 8:

Dirección: calle 97A #51-55

Horario: lunes a jueves de 7:00 a. m. a 1:00 m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. Viernes de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Jornada continua.

Celular: 310 416 5472.

Correo electrónico: atencionciudadanot8@conconcreto.com.

Grupo 9:

Dirección: calle 101B No. 45A - 13

Horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:30 p. m. a 5:00 p. m. Sábados de 8:00 a. m. a 11:00 a. m.

Celular: 322 234 42 33

Correo electrónico: puntoidu353@mhc.com.co

Proyecto puente vehicular de la calle 153 con autopista Norte

Dirección: calle 153 #17-24.

Horario: lunes a viernes de 7:30 a. m. a 12:00 m. y 1:00 a 4:00 p. m.

Celular: 310 308 9313.

Correo electrónico: atencionalciudadano@cvc2021.co.

Proyecto autopista Sur con avenida Bosa

Dirección: carrera 77G #60-39S.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y 1:00 a 4:30 p. m. Sábado: 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

Celular: 310 582 5345

Correo electrónico: puntoidu1013-2022@conconcreto.com.

Proyecto ‘La Nueva Calle 13’

Dirección: carrera 62 #13-18.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y 1:00 a 4:30 p. m. Sábado: 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

Celular: 321 813 7991

Correo electrónico: atencionciudadanocl13l1@conconcreto.com.

Se aclara que la información relacionada con los puntos de postulación y los proyectos disponibles fue tomada del portal web oficial de quienes abrieron la convocatoria, por lo que los datos que se presentan a continuación corresponden a lo informado directamente por el IDU y los consorcios a cargo de las obras.

