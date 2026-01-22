Concejo de Bogotá y Mintrabajo abren prácticas profesionales 2026: Trabajo sin experiencia

El consejo de Bogotá se encuentra contratando practicantes (Cortesía: Alcaldía de Bogotá / Getty Images)

El Concejo de Bogotá ha abierto desde el 16 de enero vacantes para todos los estudiantes de programas de formación técnica; tecnológica y/o profesional que, como parte de sus planes académicos, deban desarrollar prácticas profesionales o judicaturas como requisito para su titulación.

Los puestos disponibles están planteados para las siguientes carreras:

Ciencias Sociales y Humanas

Bellas Artes

Ciencias de la salud (Enfermería; Nutrición)

Economía; Administración; Contaduría

Ingeniería; Arquitectura y Urbanismo

Matemáticas y Ciencias Naturales

Los estudiantes que sean vinculados de manera satisfactoria recibirán un auxilio de sostenimiento equivalente al 100 % del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) y estarán afiliados a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) de la corporación que los seleccione.

¿Cómo puedo aplicar a las vacantes?

Puede acceder a estas ofertas por medio de la plataforma del Servicio Público de Empleo (SPE), que recibe las actualizaciones laborales del Concejo de Bogotá. Para aplicar debe registrarse en el sistema y buscar manualmente las ofertas.

También puede usar los códigos de las vacantes que fueron subidas a la convocatoria pública 001 de 2026 del concejo en su página web.

Tenga en cuenta que, aparte de esta oferta, algunos concejales también están buscando practicantes desde sus propios medios. En tal caso, puede revisar las ofertas disponibles en las redes sociales de cada miembro actual y subir su hoja de vida para continuar el proceso de selección.

¿Hasta cuándo puedo aplicar a las vacantes del Concejo de Bogotá?

La convocatoria se mantendrá abierta durante un periodo de tres (3) meses, culminando el 21 de abril de 2026. Después de esta fecha, el proceso iniciará con las inscripciones a través del Sistema de Información del Servicio de Empleo (SISE) de la Unidad Administrativa Especial del SPE.

¿Qué tipo de contrato son estas prácticas?

Una vez seleccionado, se realizará un contrato de relación formativa —también conocido como contrato de aprendizaje—, en donde se establecerá un acuerdo entre tres partes: El estudiante; un tutor que es designado por la corporación donde trabajará y el monitor de la institución de la que proviene.

Tenga en cuenta que con este tipo de contrato no se establece una relación laboral como otros tipos de vinculación. Es por eso que el sueldo recibido es considerado un auxilio de sostenimiento y no un salario mínimo legal vigente. Sin embargo, este tipo de acuerdo cubrirá las prestaciones en salud y ARL necesarias para la protección del trabajador.

¿Qué labores cumple un practicante del Concejo de Bogotá?

Teniendo en cuenta los términos de la convocatoria, deberá realizarse un acuerdo inicial entre las tres partes que firman el contrato para generar un plan de trabajo que desarrolle el talento del estudiante acorde al perfil profesional por el que fue seleccionado.

Una vez definidos estos términos, se suscribirá el acta de inicio, que establecerá derechos, deberes, duración, lugar, horario y demás condiciones de la práctica.

En todo caso, el tutor será responsable de supervisar la actividad formativa de manera articulada con el monitor académico, haciendo seguimiento permanente al desarrollo de la práctica, conforme a lo establecido en el Procedimiento de Prácticas Profesionales.

otras convocatorias disponibles para prácticas profesionales: Mintrabajo

ICETEX y el Ministerio del trabajo han abierto la convocatoria ‘Prácticas para la vida’, en donde cerca de 450 jóvenes tienen la oportunidad que de realizar sus prácticas laborales en las Secretarías de Educación e Instituciones de Educación Superior (IES) certificadas del país.

Se estima que estas prácticas aplicarán por un periodo de hasta cinco meses en lo que desempeñe sus labores con la corporación.

De acuerdo a la información de la vacante, también se recibirá un auxilio de sostenimiento de dos millones de pesos ($2′000.000) como incentivo al empleo digno de los practicantes en Colombia. Tenga en cuenta que esta oportunidad está abierta hasta el 22 de enero de 2026.

