La escuela y el centro de salud afectados por las balas durante combates entre ilegales en Briceño

Briceño- Antioquia

Recordemos que la comunidad de la vereda El Roblal del municipio de Briceño quedó en medio de las confrontaciones armadas entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 entre sábado y domingo, que los obligó a resguardarse de las balas. Las balas y los explosivos generaron daños en la fachada, ventanas y techos del centro de salud y la escuela veredal.

#Briceño I El centro de salud de la vereda El Roblal del de Briceño sufrió daños por impactos de armas de fusil tras los combates entre disidencias del 36 y EGC el fin de semana. La escuela también fue impactada por los ilegales. En esta población hay 27 familias desplazadas. pic.twitter.com/kcQyhUhnKm — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) January 26, 2026

Las autoridades aún no han podido llegar al caserío para evaluar las viviendas de los civiles que también pudieron quedar afectadas en el intenso combate registrado.

“La comunidad está con miedo, con zozobra. Ya estaremos pendientes para mirar si la Cruz Roja Internacional nos habilita en un corredor humanitario para poder, desde el ente local, entrar y hacer las respectivas evaluaciones en algunos daños que sufrió la escuela de la vereda del Rolal y el centro de salud de la misma vereda”, informó José Noe Espinosa, alcalde de Briceño.

El mandatario expuso otra preocupación y es que, en el caserío, l uego de los intensos combates, quedó mucha munición esparcida y esto representa un riesgo para los niños y niñas, ya que podrían manipularla y generar algún tipo de afectación. Además, porque existe el riesgo de que algunas zonas estén minadas.

“Dicen que hay muchos artefactos explosivos que detonan el día de ayer; sin embargo, también han encontrado munición sin explotar, balas de revólver, balas de fusil de diferentes calibres. Entonces es un riesgo inminente que los niños estén cogiendo esto para jugar y no sabemos qué más explosivos improvisados estén instalados ya por el lado de las vías o por el lado de los en caminos. Entonces es un llamado que hacemos a la comunidad para que se abstenga de coger cualquier artefacto explosivo que encuentren en la vía o que esté al lado de la vía o en los caminos por donde ellos transitan”, agregó el alcalde Espinoza.

#Briceño I Tropas de la Cuarta Brigada avanzan hacia la zona de El Roblal, de Briceño, donde los grupos ilegales se enfrentaron este fin de semana. El riesgo es que existan campos minados, por lo que los caninos son esenciales para evitar que los uniformados sean afectados. pic.twitter.com/MubEjJYgTc — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) January 26, 2026

Vereda sin clases

El mandatario, además, manifestó que en este caserío de unos 200 habitantes las clases no se están realizando de manera presencial ante la coyuntura y, además, porque los profesores no pudieron regresar a la escuela este lunes, pero ya se implementó un plan de contingencia.

“Se está haciendo un trabajo conjuntamente con la institución educativa Antonio Roldán Betancourt y la institución educativa Morrón, que es donde pertenecen unos educadores en ambas sedes; por lo tanto, ellos están trabajando de una manera aquí en el casco urbano, pero virtualmente, para enviarle todo lo que tiene que ver con tareas a nuestros estudiantes con el fin de que no se presente desescolarización. Entonces que vayan avanzando así mientras tenemos el parte de seguridad para poder que nuestros educadores se desplacen hacia la zona rural”.

Por ahora, los combates entre los ilegales cesaron en la vereda distante a una hora de la cabecera municipal. Sin embargo, como lo advierte el alcalde, la zozobra es permanente y más con la información conocida por Caracol Radio que relaciona el plan del Clan del Golfo para tomarse el municipio.