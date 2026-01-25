Combates en Briceño dejan familias confinadas y alertan por posibles desplazamientos

Briceño, Antioquia

Los combates entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 en zona rural de Briceño, norte de Antioquia, mantienen a familias confinadas en al menos 10 veredas, mientras las autoridades evalúan posibles desplazamientos, informaron fuentes locales y de la Fuerza Pública.

Desde las 10:00 de la mañana se adelanta un consejo de seguridad virtual con participación de autoridades civiles y militares para analizar la situación de orden público, verificar el impacto humanitario y definir medidas de atención y control en el territorio.

Veredas afectadas y epicentro del conflicto

La información recopilada ubica el epicentro de los enfrentamientos en la vereda El Roblal, donde la comunidad se ha concentrado en una vivienda. También se reportan afectaciones en Gurimán, El Hoyo, Palmichal, La Calera, Pueblo Nuevo, La Mina, La Molina, La América y El Pescado, para un total de 10 veredas comprometidas.

Confinamiento y riesgo humanitario

Líderes comunitarios indicaron que varias familias permanecen confinadas, con restricciones de movilidad y dificultades para acceder a actividades cotidianas. Aunque no hay confirmación oficial de desplazamientos, las autoridades advierten que el riesgo es latente y continúan las verificaciones en terreno.