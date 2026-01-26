En Pueblorrico, asesinaron al presidente de una JAC; los criminales dejaron un grafiti en su casa

Pueblorrico - Antioquia

En la mañana de este lunes se reportó el asesinato de un líder social en el suroeste de Antioquia. Al parecer, el grupo ilegal Los Pachecos sería el responsable de este crimen que ha generado consternación en la población. Este hecho violento ocurrió a una hora de la cabecera municipal.

Según el reporte de las autoridades, el cuerpo del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pica, identificado como Rubén Antonio Ríos Marín, de 54 años, fue hallado muerto dentro de su casa con heridas de arma blanca. Incluso hubo intención de decapitación, según el reporte del coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de policía Antioquia.

“Bastante relevantes y de consideración en las extremidades y en el cuello. Hablando hasta incluso de una decapitación de la persona, con un letrero que quedó en la residencia, que pintaron diciendo que por ser Gaitanista. Estamos llevando a cabo la investigación, la verificación, estableciendo al momento que se pudo haber tratado del grupo delincuencial Los Pachecos, que delinquen en la zona, en la jurisdicción, con injerencia en Pueblo Rico. En Jericó también. Entonces, estamos verificando si se trataría de los que cometieron este hecho en cabeza de alias el Negro”, aseguró el coronel Muñoz.

El cuerpo de bomberos fue quien trasladó el cuerpo sin vida al área urbana donde se realiza la inspección técnica al cadáver. Las investigaciones avanzan.