Teófilo Gutiérrez sobre Luis Díaz: “Desde Neymar, no veía un jugador con esas características”

El futbolista del Junior también se refirió a Falcao y su posibilidad de ir al Mundial, así como a James Rodríguez y cómo ve a la Tricolor para la Copa del Mundo.

Teófilo Gutiérrez es una voz autorizada cuando de la Selección Colombia y el fútbol local se trata. El delantero de Junior, reciente figura en la victoria ante Millonarios en El Campín, habló con ESPN y resaltó varios temas, entre esos, a Luis Díaz, a quien comparó con Neymar.

Asimismo, se refirió a Radamel Falcao y la charla que tuvo con el Tigre en los vestuarios de El Campín. Destacó a James Rodríguez, su aporte en la Tricolor y valoró la cantidad de jugadores que pueden marcar diferencia en el Mundial.

Teófilo Gutiérrez y sus elogios a Luis Díaz

Teo no dudó en elogiar las características de Lucho y su gran nivel en la actualidad. Aseguró que hay que cuidarlo, pues es el jugador más “top”.

“Veo a la Selección en un nivel extraordinario de los jugadores... Lucho Díaz tomando las riendas; es el jugador más top que tenemos en el mundo, con una capacidad enorme para encarar, para hacerse dueño del partido, para manejar tiempos. Lucho es un jugador desequilibrante y muy ambicioso. No había visto después de Neymar un jugador con unas características como Lucho Díaz, muy ambicioso y con un hambre tremenda. Y lo tenemos nosotros, es la joyita de nosotros, hay que cuidarlo”, fueron sus palabras sobre el guajiro, con quien compartió en 71 partidos en el Junior.

Teófilo sobre Falcao: “Es un gran amigo, un gran ser humano. A pesar del resultado, fue al vestuario a saludarme; eso marca la persona que es, el gran hermano que es. Hay que cuidarlo mucho al Tigre, nos dio muchas alegrías. Le dije ‘ponéte bien a ver si vas y nos das una mano allá’”.

A James hay que “mimarlo”: “Espero que el 10 ya pueda tener equipo; es el capitán y hay que cuidarlo. Ojalá Dios nos permita que pueda alzar la copa. Se lo merece; ojalá nos pueda traer la copa. Hay que cuidarlo, hay que mimarlo, como a todos, y todos tirar para el mismo lado”.

Colombia y las variantes en el Mundial: “Colombia tiene para barajar muchas cartas, muchos nueves. El fútbol es de momentos. Durán está haciendo goles; Morelos pasó una linda temporada. Lucho Díaz juega de nueve también. El profe Lorenzo duerme feliz porque tiene un equipazo. Tiene los mejores laterales, los mejores volantes. Colombia va a sacar mucha ventaja en la pelota quieta. El fútbol colombiano nunca la había aprovechado y la está aprovechando ahora. El profe entendió eso y Colombia ha hecho muchos goles de pelota quieta y eso nos favorece. Tenemos por banda a un jugador como José Enamorado, es un espectáculo verlo jugar, lo quiero ver en la selección”.

