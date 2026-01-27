6AM W6AM W

Ex MinMinas advierte afectaciones por aumento en tarifa de transporte de crudo en Ecuador

Ex MinMinas advierte afectaciones por aumento en tarifa de transporte de crudo en Ecuador

Ex MinMinas advierte afectaciones por aumento en tarifa de transporte de crudo en Ecuador

Amylkar Acosta, exministro de Minas.

El exministro de Minas, Amylkar Acosta, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar sobre las implicaciones que trae el aumento del 900% en la tarifa de transporte de petróleo colombiano en Ecuador.

“Trae como consecuencia que se pierde competitividad, pero como las empresas tienen sus contratos con los clientes, tienen que cumplirle y transportar ese crudo con esas altas tarifas así pierdan en el negocio”, dijo.

Noticia en desarrollo..

