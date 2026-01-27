Ex MinMinas advierte afectaciones por aumento en tarifa de transporte de crudo en Ecuador
Ex MinMinas advierte afectaciones por aumento en tarifa de transporte de crudo en Ecuador
03:50
Amylkar Acosta, exministro de Minas.
El exministro de Minas, Amylkar Acosta, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar sobre las implicaciones que trae el aumento del 900% en la tarifa de transporte de petróleo colombiano en Ecuador.
“Trae como consecuencia que se pierde competitividad, pero como las empresas tienen sus contratos con los clientes, tienen que cumplirle y transportar ese crudo con esas altas tarifas así pierdan en el negocio”, dijo.
Noticia en desarrollo..