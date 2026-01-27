Horóscopo del profesor Salomón HOY 27 de enero: Virgo y Acuario recibirán una sorpresa con el dinero

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, aseguró que algunos signos deberán pasar por cambios importantes para renovarse e ir a la conquista de todo lo que quieren lograr para este 2026. Mientras que otros se verán favorecidos por una buena suma económica que le permitirá salir de sus deudas y disfrutar del dinero que les llegará a su vida.

El número 27 se compone de dos dígitos: 2 (unión) y 7 (perfección). La suma de ambos da un total de 9, el cual simboliza la transformación. Justamente, las personas que nacen en esta fecha se caracterizan por su sentido de innovación para evitar la monotonía en todo lo que hacen en su vida diaria.

Para este martes 27 de enero de 2026, el color es el amarillo y el número es el 8852. Por otra parte, la recomendación del profesor Salomón es deshacer las escobas viejas y comprar otras nuevas con tal de atraer la buena energía.

Horóscopo del profesor Salomón para este martes 27 de enero de 2025

Aries

Es el momento de romper con todo lo malo que sucedió en el pasado. Esto implica dejar atrás cualquier pensamiento negativo y buscar una liberación, tanto física como espiritual, ante aquellas cosas que lo pueden perjudicar. Recuerde que usted es quien toma la decisión de cambiar para que este nuevo año sea especial.

Número: 1350

Tauro

Hay que ser justos, pero hay que entender que esto también nos afecta a nosotros. En este caso, si pasó por situaciones injustas, o si cometió esta clase de actos con los demás, eso se le retribuirá dependiendo de lo que haya hecho; por lo tanto, procure hacer siempre las cosas de la mejor manera para que la justicia esté a su favor.

Número: 3904

Géminis

Este 2026 estará cargado de muchos cambios que se avecinan sobre su vida, así como cosas buenas y experiencias. Para ello, es importante que se prepare emocionalmente para asimilarlos y enfrentarlos, pues algunos no serán tan favorables ante los retos que le esperan.

Número: 2470

Cáncer

Es importante examinar cómo están las relaciones con los demás, ya sea con su familia, sus amigos o sus compañeros de trabajo, y realizar un balance para identificar aquellos puntos que debe corregir y mejorar con tal de que todo fluya correctamente.

Número: 3977

Leo

Se vienen días de felicidad y de estabilidad, pues las cosas van a estar funcionando de forma positiva, ya sea en la familia, en el trabajo o en los proyectos y cambios que busque realizar. Eso sí, no deje de lado a Dios y agradezca por las bendiciones que estará recibiendo.

Número: 3445

Virgo

Podrá experimentar mejoras en la parte económica, lo que le permitirá cancelar deudas o también tendrá nuevas fuentes de ingresos. Sin embargo, es importante que tenga la sabiduría para administrar correctamente el dinero y no malgastarlo; por lo tanto, lleve a cabo un plan adecuado para que pueda disfrutarlo o hacer inversiones a futuro.

Número: 0860

Libra

Todo lo relacionado a la vivienda se estará moviendo de forma especial a lo largo de este año. En este caso, es posible que se traslade a un nuevo hogar, logre comprar uno nuevo o también deba tomar decisiones trascendentales en este aspecto para alcanzar la felicidad que tanto desea.

Número: 4046

Escorpio

No siempre las cosas van a salir como nosotros esperamos. A veces se cierran algunas puertas, pero eso no significa el final, pues hay algo mejor que viene en el camino. Lo importante es que no deje de soñar y desear todo lo bueno para que esto fluya de buena manera.

Número: 5180

Sagitario

La vida no está hecha para los débiles, sino para aquellos que están dispuestos a arriesgarse y a tomar las riendas de su propio camino. Esto es lo que debe tener en cuenta para luchar por todo lo que quiere, pues usted mismo es el responsable de sus propias acciones y de conquistar sus sueños.

Número: 6218

Capricornio

Si bien la vida no es fácil para cualquier persona, sin importar que sea pobre o rico, es importante que ponga manos a la obra y salga a la lucha para conquistar todo lo que desea para este año. Recuerde trazarse metas reales y buscar la felicidad que le garantizarán estos proyectos.

Número: 1459

Acuario

Los próximos días estarán marcados por la abundancia y la prosperidad, ya que podrá cancelar deudas o recibirá dinero de otras que tienen con usted. Además, contará con nuevas fuentes de ingresos que lo llevarán a tener la prosperidad económica que tanto quiere. Sin embargo, recuerde administrar correctamente el dinero y no presumir tanto de lo que recibe.

Número: 4913

Piscis

Hay algunas injusticias que se han cometido con usted, pero podrá recibir compensación por ello. Asimismo, la paciencia y la seguridad serán claves para que pueda triunfar sobre aquellas circunstancias y logre disfrutar la recompensa por los sacrificios que ha venido haciendo.

Número: 2814