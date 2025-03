¿Qué significa cuando una persona evita el contacto físico y los abrazos?: esto dice la IA

Desde que el mundo experimentó el coronavirus, más conocido como COVID-19, el aislamiento social provocó que muchas personas comenzaran a temer del contacto físico con otras generaron cierto tipo de fobia que el portal web de Centrum Psicólogos explicó como hafefobia, que es como tal el miedo al contacto con otras personas y viceversa.

Según con Francesca Román, autora experta de un artículo publicado en el portal anteriormente mencionado, “Al igual que cualquier fobia, la hafefobia es una respuesta al miedo provocado por un estímulo (una situación, un lugar, una persona…) que nuestra mente percibe como potencialmente peligroso”.

Además, explicó que las respuestas fóbicas son siempre “respuestas evitativas” elaboradas con la finalidad de proteger al individuo de ese potencial peligro. Con frecuencia ocurre que racionalmente se conoce que el riesgo o el peligro no es tan grande como se llega a percibir e incluso que no es real. Aun así, no se puede evitar sentir el miedo intenso y llevar a cabo la conducta de evitación”.

Por tal motivo, desde Caracol Radio quisimos contrastar el tema de la hafefobia, con lo que puede explicar la inteligencia artificial sobre el hecho de que las personas eviten el contacto físico o los abrazos por alguna razón. A continuación le contamos lo que dijo.

Qué significa cuando una persona evita el contacto físico y los abrazos, según la IA

Para poder saber esto, teniendo en cuenta una inteligencia artificial que explicara las razones, se consultó con la plataforma de ChatGPT, la cual dio los siguientes puntos al respecto:

Factores psicológicos y emocionales: algunas personas pueden experimentar incomodidad con el contacto físico debido a su personalidad o experiencias previas. Quienes presentan ansiedad social o han pasado por situaciones traumáticas pueden desarrollar una aversión al contacto.

Cultura y crianza: en algunas culturas, el contacto físico es menos frecuente y puede percibirse como una invasión del espacio personal. En contraste, hay sociedades en las que los abrazos y los besos son parte habitual de la interacción cotidiana.

Hipersensibilidad sensorial: para quienes tienen condiciones como el trastorno del espectro autista o la hipersensibilidad táctil, el contacto físico puede ser una experiencia abrumadora. En estos casos, la evitación no está relacionada con una falta de afecto, sino con una respuesta sensorial intensa.

Preferencias individuales: no todas las personas expresan su cariño a través del contacto físico. Algunas prefieren otras formas de conexión, como la comunicación verbal o los gestos significativos.

Respecto a si esta conducta debería preocupar a las personas, la IA de ChatGPT, esta plataforma, comentó que no necesariamente, puesto que cada individuo tiene su propia forma de relacionarse y establecer límites personales.

Sin embargo, el hecho de evitar el contacto físico viene acompañada de ansiedad, malestar o aislamiento social, podría ser útil consultar a un especialista para comprender mejor la situación. En última instancia, respetar la comodidad de cada persona es fundamental para construir relaciones saludables y empáticas.