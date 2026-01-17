Estos son algunos colores que, según la psicología, usarían personas con una personalidad dominante

La psicología del color es algo que, según el campo, existe. Esto porque “el color influye sobre el ser humano, y también la humanidad le ha conferido significados que trascienden de su propia apariencia”, según explica la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en Argentina.

La escuela explica que los efectos que tienen los colores en los seres humanos “son de carácter fisiológico y psicológico, pudiendo producir impresiones y sensaciones de gran importancia, pues cada uno tiene una vibración determinada en nuestra visión y por tanto en nuestra percepción”.

Es por eso que, a veces, el ser humano suele relacionar a las personas y su carácter, con un color. Y, así mismo, la psicología se ha encargado de, según estudios, explicar las personalidades por medio de estos; siendo una de ellas la dominante.

¿Cuáles son los tres colores que usarían las personas con personalidad dominante?

Púes bien, son tres los colores que hacen que una persona dominante pudiera ser identificada: el negro, el rojo y el gris grafito.

El negro

Este color, aunque asociado principalmente al luto, la tristeza, la seriedad y la independencia, también es un tinte muy asociado al carácter dominante porque denota poder y autoridad.

El rojo oscuro

En este caso es bien sabido que el color rojo está muy relacionado a la pasión, a la fuerza, a la intensidad y al amor.

A comparación de otros rojos que pueden denotar impulsividad, este transmite determinación, calma, autocontrol y ambición.

Gris grafito

Finalmente, este color puede denotar dominio debido a que transmite esta característica desde virtudes como la inteligencia emocional y la calma en situaciones adversas.

Además, transmite criterio y estabilidad.

El color como un transmisor de sensaciones

Finalmente, cabe resaltar una explicación que da la UNLP al porqué los colores generan este tipo de sensaciones en las personas:

“color es capaz de estimular o deprimir, puede crear alegría o tristeza. Así mismo, determinados colores despiertan actitudes activas o por el contrario pasivas. Con colores se favorecen sensaciones térmicas de frío o de calor, y también podemos tener impresiones de orden o desorden”, concluyeron.