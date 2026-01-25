¿Qué hacer si transfiere plata a un número equivocado en Nequi? Así puede pedir devolución de dinero

Imagen de referencia de envío de dinero y logo de Nequi. Fotos: Getty Images / X @Nequi

Muchos colombianos sienten temor al momento de transferir dinero a través de plataformas o aplicaciones porque siempre existe la posibilidad de equivocarse en el número de cuenta o de celular. Por eso, Nequi, una de las billeteras digitales más reconocidas de Colombia, plantea soluciones en caso de que haga un movimiento de dinero erróneo desde su aplicación hacia otro Nequi.

¿Qué hacer en caso de enviar dinero a un número equivocado desde Nequi?

Nequi asegura que la devolución del dinero “depende exclusivamente de la buena voluntad de la persona que la recibió”. Sin embargo, hay una forma de pedir la devolución de la plata.

¿Cómo solicitar devolución de dinero desde Nequi?

Ingrese a su cuenta de Nequi. Haga clic en el signo pesos “$” y elija la opción ‘Pide’. Ahora selecciones ‘A un Nequi’. Ingrese los datos que le solicita la aplicación (allí debe ingresar el número al que envió el dinero por error). En el mensaje, explíquele a la persona lo sucedido y pídale la devolución de la transferencia.

¿Qué pasa si la persona no acepta la devolución de dinero?

Según el portal de Nequi, la única opción es volverlo a intentar. “ A veces un recordatorio amable puede hacer la diferencia”, señalan.

Otra forma para pedir la devolución del dinero en Nequi

Entre a su cuenta de Nequi. Vaya a ‘Movimientos’ y oprima el ‘Envío equivocado’. Diríjase a ‘DETALLE DEL MOVIMIENTO’. En la parte inferior le saldrá la opción ‘¿Algún problema con este movimiento?’ Seleccione ‘Enviaste a un número equivocado o persona incorrecta’ Elija la opción ‘Envía petición’ Allí le pedirán el número al que envió por error el dinero, el monto de la transferencia y le darán un espacio para escribir el mensaje para la persona.

En caso de que la otra persona se reúse a devolver la plata, Nequi recomienda contactarse con sus canales de atención para que ellos se comuniquen con el receptor de la transferencia y así puedan explicarle la situación.

¿Cómo comunicarse con Nequi?

Son diversas las formas que Nequi tiene para comunicarse con su servicio al cliente:

A través de página web: ingrese a centro de ayuda o a la comunidad de Nequi.

ingrese a centro de ayuda o a la comunidad de Nequi. En redes sociales: Facebook, X, LinkedIn, YouTubem Instagram y TikTok.

Facebook, X, LinkedIn, YouTubem Instagram y TikTok. Asesoría personalizada: llamar al (+57) 3006000100 para personas naturales, pero si es para un negocio puede contactarse al (+57) 300 6000 200.

