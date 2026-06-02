Murió el general (r) Javier Alberto Ayala, rector de la Universidad Militar Nueva Granada

La Universidad Militar Nueva Granada lamentó el fallecimiento de su rector, el general (r) Javier Alberto Ayala.

“Con hondo pesar, pero a la vez con sentimientos de respeto y gratitud, la Comunidad Neogranadina despide hoy a su rector, el mayor general (R) Javier Alberto Ayala”, dijo.

“Amaya, un líder excepcional, un servidor de la patria y un hombre que dedicó su vida a la educación, al conocimiento y a la formación de mejores ciudadanos para Colombia”, expresó la comunidad educativa a través de un comunicado.

La universidad también expresó sus condolencias a la esposa del general (r) María del Rosario Quijano Rueda; a sus hijas, Paola, María Alejandra y Daniela Ayala Quijano; a sus nietas y a sus familiares, amigos y demás seres queridos.

Ayala era abogado cum laude por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, profesional en Ciencias Militares por la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, especialista en Alta Gerencia Internacional por la Universidad de los Andes, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales por la Universidad de Nebrija (España) y por la Escuela Superior de Guerra, doctor en Derecho Internacional por la Universidad Alfonso X El Sabio (España), doctor en Derecho con tesis magna cum laude por la Universidad Sergio Arboleda y posdoctor en Constitución y Derecho Civil por la Universidad de Messina (Italia).

“Su incansable labor académica y castrense siempre estuvo guiada por la disciplina, la excelencia, la ética y el compromiso con el bienestar de los demás. La protección de la dignidad de todas las personas, el respeto irrestricto por los derechos humanos y la defensa de la sostenibilidad de nuestro entorno fueron los grandes temas que impulsaron su quehacer profesional”, resaltó la Univerdidad.

“Bajo su liderazgo, nuestra Universidad fortaleció su excelencia académica, amplió su presencia en los territorios, promovió la innovación, la internacionalización, la investigación y la regionalización, y se consolidó como una institución comprometida con los grandes desafíos del país y del mundo”, agregó.