¿Qué pasa si lo designan jurado de votación en elecciones y no asiste? Ojo: hay multas y sanciones

De acuerdo con el calendario electoral de 2026 presentado por el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, las elecciones al Congreso de la República se llevarán a cabo el 8 de marzo, mientras que las de presidente y vicepresidente de la República se celebrarán el 31 de mayo siguiente.

En el marco de estos procesos, existe la figura de los jurados de votación: ciudadanos designados mediante sorteo por la Registraduría Nacional para coordinar el día de los comicios.

La Registraduría ha establecido que la principal función de los jurados de votación es “garantizar la transparencia en la recepción de votos y realizar el escrutinio de mesa”. Por eso, para este rol, son tenidos en cuenta ciudadanos colombianos mayores de 18 años y menores de 60 años, con mínimo décimo grado de escolaridad.

¿Qué beneficios trae ser jurado de votación?

El artículo 105 del Código Electoral (Decreto 2241 de 1986) establece que, si una persona designada como jurado de votación cumple con este papel a cabalidad durante la jornada de votaciones, tiene derecho a un día de descanso compensatorio remunerado.

Este beneficio podrá disfrutarse en los 45 días hábiles siguientes a la fecha de la elección.

¿Qué pasa si soy jurado de votación y no voy?

El mismo artículo 105 del Código Electoral establece que el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación. Es decir, las personas seleccionadas para esta función están en la obligación de aceptarlo y cumplir con esa responsabilidad de veedor durante la totalidad de la jornada electoral.

El jurado elegido que no asista o abandone el cargo sin justa causa durante la jornada de votación que le corresponde recibirá la siguiente sanción, dependiendo de su condición:

Servidores públicos: Serán destituidos de su cargo.

Particulares: Se les impondrá una multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). En 2026, según el salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro a finales del año pasado, esta cifra equivale a $17’509.050.

¿Cómo saber si es jurado de votación para las elecciones 2026?

Ingrese a www.registraduria.gov.co Haga clic en el botón que dice: ‘Electoral’. Diríjase a la sección de ‘Trámites y Servicios’. Seleccione la opción de ‘Consulta jurado de votación’. Digite su número de documento de identidad en el espacio correspondiente. Haga clic en ‘No soy un robot’ y nuevamente en el botón que dice ‘Consultar’.

Tras cumplir con estos pasos, aparecerá un anuncio que le informa si ha sido designado o no como jurado de votación.

Estos son los retos para las elecciones 2026, según el registrador nacional:

