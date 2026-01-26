Neiva ya tiene jurados de votación para las elecciones al Congreso de 2026

Autoridades electorales y del Ministerio Público durante el sorteo de jurados de votación en la Registraduría Especial de Neiva.

En el marco del proceso electoral para el Congreso de la República, autoridades del Ministerio Público y entidades del orden local participaron en el sorteo de jurados de votación que prestarán su servicio durante la jornada del 8 de marzo de 2026 en el municipio de Neiva.

El ejercicio se llevó a cabo en la Registraduría Especial de Neiva y contó con la presencia de los registradores especiales, la Policía Metropolitana, la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría Provincial, el Tribunal de Garantías Electorales y la Personería de Neiva, como parte del acompañamiento institucional al proceso democrático.

De acuerdo con la información oficial, mediante un software especializado se realizó el sorteo de un banco de 19.345 ciudadanos habilitados, de los cuales fueron seleccionados 6.027 jurados de votación, quienes estarán distribuidos en 877 mesas que se habilitarán en distintos puntos de la ciudad.

Las personas escogidas recibirán capacitación obligatoria entre el 16 de febrero y el 6 de marzo de 2026, con el fin de garantizar la correcta operatividad del proceso electoral.

Las autoridades recordaron que, según el artículo 105 del Código Electoral, el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, por lo que quienes resulten seleccionados deben cumplir con esta responsabilidad ciudadana.