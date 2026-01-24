¿Cuál es el horario de un jurado de votación? Así será la jornada completa en elecciones 2026

En Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil estableció que las elecciones de 2026 al Congreso de la República se llevarán a cabo el 8 de marzo, mientras que las de presidente y vicepresidente de la República se celebrarán el 31 de mayo siguiente.

Los jurados de votación, que son ciudadanos designados mediante sorteo por la Registraduría Nacional para coordinar el día de los comicios, tienen el objetivo de “garantizar la transparencia en la recepción de votos y realizar el escrutinio de mesa”.

Con este fin, el órgano electoral tiene en cuenta a ciudadanos colombianos mayores de 18 años y menores de 60 años, con mínimo décimo grado de escolaridad.

Tenga en cuenta que, de acuerdo con el artículo 105 del Código Electoral (Decreto 2241 de 1986), si una persona designada como jurado de votación cumple con este papel a cabalidad, tiene derecho a un día de descanso compensatorio remunerado.

Este beneficio podrá disfrutarse en los 45 días hábiles siguientes a la fecha de la elección.

¿Cuándo son las capacitaciones para jurados de votación 2026?

Las personas escogidas como jurados de votación deben acudir a unas capacitaciones de la Registraduría Nacional días antes de las elecciones para conocer cómo es el proceso de conteo de votos.

Para ello, el órgano electoral enviará la notificación (formulario E-1) con el lugar, fecha y hora de la capacitación.

Además, esta información también se puede verificar en la página web de la entidad: www.registraduria.gov.co

¿Cuál es el horario de un jurado de votación el día de las elecciones?

Sobre cómo es la jornada electoral para los jurados de votación, la Registraduría Nacional ha determinado que estas personas deben presentarse en el puesto de votación asignado el día de las votaciones a las 7:00 de la mañana.

Además, precisa que solamente pueden retirarse del puesto de votación cuando terminen el escrutinio de la mesa. Esto implica que hayan entregado al delegado de puesto de la Registraduría Nacional el sobre de claveros con los votos, así como todos los formularios electorales diligenciados y hayan recibido el formulario E-17 y E-18.

Por ese motivo, no hay una hora definida para la finalización de la jornada, pues la duración de estas tareas depende de la gestión de la mesa.

¿Qué pasa si soy jurado de votación y no voy?

El mismo artículo 105 del Código Electoral establece que el cargo de jurado de votación para las elecciones 2026 es de forzosa aceptación. Es decir, las personas seleccionadas para esta función están en la obligación de aceptarlo y cumplir con esa responsabilidad de veedor durante la totalidad de la jornada electoral.

El jurado elegido que no asista o abandone el cargo sin justa causa durante la jornada de votación que le corresponde recibirá la siguiente sanción dependiendo de su condición:

Servidores públicos: Serán destituidos de su cargo.

Serán destituidos de su cargo. Particulares: Se les impondrá una multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). En 2026, según el salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro a finales del año pasado, esta cifra equivale a $17’509.050.

¿Cómo saber si es jurado de votación para las elecciones 2026?

Ingrese a www.registraduria.gov.co Haga clic en el botón que dice: ‘Electoral’. Diríjase a la sección de ‘Trámites y Servicios’. Seleccione la opción de ‘Consulta jurado de votación’. Digite su número de documento de identidad en el espacio correspondiente. Haga clic en ‘No soy un robot’ y nuevamente en el botón que dice ‘Consultar’.

Tras cumplir con estos pasos, aparecerá un anuncio que le informa si ha sido designado o no como jurado de votación.

