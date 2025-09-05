Daniel Quintero responde a cuestionamientos sobre su hermano Miguel: “Es persecución política”

El precandidato presidencial Daniel Quintero se refirió en entrevista con Caracol Radio a los señalamientos contra su hermano Miguel Quintero, mencionados en investigaciones por presunta intermediación en contratos en entidades como Metroparques, la EDU e Inder durante su administración en Medellín.

Quintero calificó las acusaciones como parte de una “persecución sistemática” contra él y su familia. “La familia más perseguida en la historia de Colombia yo creo que ha sido la mía. Personas disfrazadas, drones, seguimientos, cámaras. Si alguien de mi familia tuviera un Ferrari, lo sabría todo Medellín. Eso es un tema absurdo”, manifestó.

El exalcalde de Medellín aseguró que los señalamientos carecen de fundamento y que, de existir pruebas sólidas, ya habrían actuado las autoridades. “Si hubiese algo realmente, hace rato hubieran hecho algo contra mí, contra mi hermano o contra cualquiera de mi familia. La verdad es que son ataques porque vamos creciendo en las encuestas”, dijo.

Quintero también desestimó fotografías publicadas en medios de comunicación donde su hermano aparece con bienes lujosos. Según explicó, el reloj señalado como costoso resultó ser una imitación. “Él mismo lo llevó al periódico para que lo revisaran y comprobaran que era un reloj chiviado. Es un puro cuento”, puntualizó.

El precandidato añadió que estos ataques buscan sacarlo del escenario electoral. “Me han tratado de matar físicamente con dos intentos de homicidio y también jurídicamente, pero gracias a Dios no lo han logrado. Al contrario, hemos subido en las encuestas porque la gente se ha dado cuenta de que esto es persecución”, afirmó.

Finalmente, Quintero sostuvo que tras dejar la alcaldía de Medellín recibió más de 600 denuncias, de las cuales la gran mayoría han sido archivadas. “Solo quedan cuatro procesos por resolver y se están cerrando uno a uno. Esto es parte del costo de enfrentarse a los corruptos en el país”.

Dos sicarios contratados

El exalcalde de Medellín también denunció que ha recibido información sobre un presunto plan para atentar contra su vida durante la campaña. “Se habían contratado dos sicarios, la policía ya tiene información y mi esquema de seguridad fue reforzado”, explicó.

Agregó que las investigaciones han logrado identificar que el atentado se estaba organizando en un hotel en una de las ciudades en donde tiene agenda programada para los próximos días.

“Sabemos ya en qué hotel tenían preparado el atentado contra mí entonces digamos que esas tareas las está realizando la policía y la fiscalía que están al tanto sobre este caso delicado”, señaló.