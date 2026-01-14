Primicia: Juez avaló principio de oportunidad de exfuncionario del AMVA durante alcaldía Quintero

Medellín, Antioquia

Caracol Radio conoció que el juez 38 penal municipal con función de control de garantías de Medellín avaló el principio de oportunidad solicitado por un exfuncionario dentro de una de las investigaciones penales por presuntas irregularidades en la contratación que involucran al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y a Metroparques, en hechos ocurridos durante la administración de Daniel Quintero Calle como alcalde de Medellín, Juan David Palacio como director del Área Metropolitana y Jorge Enrique Liévano como gerente de Metroparques.

La decisión judicial, adoptada tras el control de legalidad, implica la suspensión de la acción penal frente a esta persona, en el marco del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación por contratos relacionados con el mantenimiento del Parque de las Aguas, propiedad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Caracol Radio de abstiene de mencionar a la persona ante presuntas amenazas que habría recibido, por su colaboración con la justicia.

Ampliar

Contexto del proceso por contratación pública

La Fiscalía General ya presentó el escrito de acusación contra exfuncionarios y excontratistas por presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado.

Según la investigación, entre mayo de 2020 y octubre de 2022, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá suscribió contratos interadministrativos con Metroparques para el mantenimiento del Parque de las Aguas, con recursos que superan los $17.000 millones; Además de un contrato por $7.000 millones para la construcción de una bodega, en el mismo parque, que ha juicio de la Fiscalía General de la Nación, se hizo sin otro motivo, más allá de beneficiar al contratista, debido a que no había un requerimiento real de este espacio. Estos hechos hacen parte de un conjunto de procesos que avanzan en etapa de juzgamiento contra otros implicados.

Esta persona además tendría información sobre siete contratos que generaron tres imputaciones en un caso que relaciona al Área Metropolitana del Valle de Aburrá con Bomberos de Itagüí.

Qué significa un principio de oportunidad

El principio de oportunidad es un mecanismo legal que permite a la Fiscalía suspender o interrumpir la acción penal frente a una persona investigada o imputada, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la ley y que un juez avale la decisión mediante control de legalidad.

Este beneficio no equivale a una absolución ni al cierre definitivo del caso. Por el contrario, supone que la persona que se acoge reconoce su participación en los hechos investigados y asume obligaciones concretas dentro del proceso penal.

Alcance de la colaboración y escalamiento de la investigación

Quien recibe un principio de oportunidad debe entregar información útil, verificable y relevante para la investigación. Esto incluye documentos, comunicaciones, registros y otros elementos probatorios que permitan esclarecer cómo operó el esquema investigado.

El objetivo central de esta figura es que la información aportada permita escalar la investigación hacia personas con mayor nivel de poder, decisión o responsabilidad, como ordenadores del gasto, directivos o beneficiarios finales. La Fiscalía evalúa si la colaboración contribuye de manera efectiva a ampliar el alcance del proceso y fortalecer los casos que continúan en juicio.

El proceso penal continúa contra los demás investigados, mientras la Fiscalía verifica el cumplimiento de los compromisos asumidos en el principio de oportunidad avalado por el juez.

Los procesados en el caso Metroparques - Área Metropolitana

Los acusados son: Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques; María Eugenia Domínguez Castañeda, exgerente de Metroparques; Viviana del Valle Velásquez, exjefe de Compras de Metroparques; Carlos Augusto Jaramillo Villareal, exsecretario general de Metroparques; César Augusto Chavarría Munera, exjefe de la Unidad Estratégica de Negocio de Logística de Eventos de Metroparques; Laura María Mejía Higuita, exlíder del Programa Unidad Logística del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA); Enidia del Carmen Salazar de Sánchez, representante legal de Constru Americana S.A.S.; Camilo García Bustamante, contratista de Metroparques; Juan Alexander Pino Jaramillo, Fabio Miguel Mestre Espitia, Yamileth Galindez Chilito y Lilibeth Pino Jaramillo, representantes legales de empresas contratistas vinculadas a la investigación.

Este proceso tendrá audiencia de acusación el 23 de febrero a las 8:30 de la mañana.