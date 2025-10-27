Daniel Quintero anuncia una nueva ruta para buscar ser candidato a la Presidencia de la República

Medellín

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que buscará un nuevo mecanismo para aspirar a la Presidencia de la República.

En su cuenta de X, Quintero Calle explicó que hoy arranca un nuevo camino para lograr aspirar a ser el jefe de Estado. “Hoy inscribiré mi comité de firmas a la Presidencia de la República: Reset Total contra el Narco y los corruptos. Será una campaña independiente, sin partidos ni jefes políticos”, indicó en la red social.

Daniel Quintero y su votación en la consulta del Pacto Histórico

Luego de la consulta interna en la que, a pesar de haber renunciado, logró cerca de 145 mil votos, anunció que continuará buscando los mecanismos para ser candidato en las elecciones del próximo año.

En esa misma red social agradeció a quienes votaron este domingo: “Gracias a las 150 mil personas que votaron por mí a pesar de mi retiro. Entiendo este voto como un claro mensaje para seguir adelante. Mi propósito es resetear la política desde sus entrañas, cerrar el congreso corrupto y llamar a una constituyente, acabar con las cámaras de comercio, las notarías, las fotomultas y romper las roscas que impiden el desarrollo del país”.

Felicitó a los que lograron la mayor votación

Daniel Quintero aprovechó para felicitar a quienes lograron altas votaciones durante la jornada de la consulta popular del Pacto Histórico: “Quiero felicitar a Iván Cepeda y a Carolina Corcho. A mi hermano @AlexFlorezH, a Laura Ahumada, @AlejandroOcampoG y a @PedroHFlorez, que lograron, junto a varios amigos, posiciones destacadas en Senado y Cámara”, dijo en su cuenta de X.

Se espera que hoy se conozcan nuevos detalles del anuncio hecho por el exalcalde de Medellín sobre el proceso de recolección de firmas para lograr aspirar a la Presidencia.

¿Jurídicamente es posible esta aspiración?

El director de la Corporación Excelencia en la Justicia y miembro de la mesa de 6AM de Caracol Radio, el abogado Hernando Herrera Mercado, indicó que “ya habíamos reseñado la ley 1475 del año 2011 y ahí se dice específicamente que quien se haya inscrito a una consulta no puede renunciar después a ella. Esa norma cobijaría el estado y la situación jurídica del exalcalde Quintero y, por tanto, tendría una complicación más allá de ese querer, para efectos de poder ahora, como si nada, recaudar firmas o lanzarse por otro movimiento, porque lo que pasó ayer lo ataría, tiene efectos vinculantes de los cuales no podría fácilmente deshacerse”.