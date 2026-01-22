MOE asegura que Iván Cepeda y Daniel Quintero no podrían participar en la consulta del 8 de marzo

En diálogo con 6AM W de Caracol, el subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), Frey Alejandro Muñoz, explicó que como Iván Cepeda participó en la consulta del pasado 26 de octubre de 2025, tendría que ir directamente a la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo.

“No podría presentarse a las consultas del 8 de marzo el candidato Iván Cepeda y lo mismo Daniel Quintero que si bien, formalmente, dice que no participó en la consulta, lo cierto es que quedó inscrito al punto de que la Registraduría Nacional le rechazó la inscripción de su Grupo Significativo de Ciudadanos.

Entretanto, dijo que hay otra postura jurídica que señala que las consultas, al ser un mecanismo de decisión interna de los partidos políticos, les permitiría a los candidatos participar aduciendo que este era el fin de su postulación.

“Le corresponde definir ese asunto a la autoridad electoral, yo me inclino a señalar que efectivamente no podría llegar a presentarse”, agregó.