Inicia el sorteo de jurados de votación para las elecciones a Congreso de 2026

Este miércoles 21 de enero arrancó el sorteo para la selección de los jurados de votación para las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas presidenciales del próximo 8 de marzo. Desde el 21 de enero, los colombianos podrán consultar si fueron designados.

La Registraduría hará el sorteo con base en los listados entregados por empresas, instituciones educativas y agrupaciones políticas, que reúnen cerca de 2.300.000 ciudadanos postulados, de los cuales serán designados más de 850.000 jurados de votación en todo el país.

La entidad explicó que el sorteo se realiza a través de un software especializado, que selecciona a los jurados de manera aleatoria, con el fin de garantizar pluralidad, equilibrio y transparencia en la conformación de las mesas de votación.

El proceso de selección se lleva a cabo bajo la supervisión de los organismos de control, con el acompañamiento de autoridades locales, organizaciones políticas y la Fuerza Pública, como garantía de legalidad y rigor electoral.

¿Quiénes son los jurados de votación?

Son ciudadanos que, en representación de la sociedad civil, atienden a los votantes el día de las elecciones, verifican su identidad, entregan los tarjetones y participan en el conteo de votos al cierre de la jornada.

¿Ser jurado es obligatorio?

De acuerdo con el Código Electoral, el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación. Esto significa que no recibir una notificación directa no exonera al ciudadano, ya que la designación se entiende notificada con la publicación de los listados oficiales.

Por esta razón, la Registraduría recomienda a todos los ciudadanos verificar si fueron seleccionados una vez se publiquen los listados, ya que quienes, sin una causa justificada, no cumplan con esta función podrán enfrentar sanciones. En el caso de los servidores públicos, la inasistencia puede derivar en la destitución del cargo, mientras que para los ciudadanos particulares la multa puede ser de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

¿Cuándo y dónde se podrá consultar la designación?

A partir del 27 de enero, los ciudadanos podrán consultar si fueron designados como jurados de votación ingresando a la página web de la Registraduría (registraduria.gov.co). Adicionalmente, los listados oficiales serán publicados en plazas públicas y puntos visibles definidos por la entidad, en cada municipio.