“Sí va a haber elecciones en Colombia”: Procurador Gregorio Eljach

El procurador general, Gregorio Eljach, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar sobre la paz electoral y el trabajo que se viene adelantando para garantizar una jornada de elecciones segura y trasparente en Colombia.

“El tema va muy bien. La paz electoral resultó de unos momentos muy preocupantes que sentimos todos los colombianos”, comenzó contando.

Explicó que a él se le ocurrió dar un mensaje para todos los colombianos: la paz electoral. “Queremos que se haga una campaña o varias campañas con argumentos, con fundamentos, sin insultarnos, sin escupirnos a la cara, políticamente hablando, sin agredir, sin tener al contradictor de ideas comunes como un enemigo, sin tener que romper y quemar las velas ideológicas porque el otro no está de acuerdo con uno. Y convocar, en vez de eso, a unión, a pensar en Colombia, a mirar el futuro, a trabajar, no para las próximas generaciones, sino también para la actual”.

Siendo así, afirmó que todo este tipo de cosas conforman la paz electoral, y aseguró que este mensaje también llega a quienes están por fuera de la legalidad, “en el sentido de que el Gobierno nacional está comprometido con las Fuerzas Militares a través del plan democracia”.

Es decir que lo que buscan es “garantizar que todo colombiano, dentro de las posibilidades reales que haya, tenga libertad para asistir a su puesto de votación y vote”.

Sin embargo, aclaró que no solamente va a velar la disciplina interna de las Fuerzas Militares y de Policía, sino más que todo la función preventiva.

“Los tengo convocados en mi despacho para la semana entrante, creo que el 3, a que me presenten un segundo informe de cómo va la aplicación del plan democracia, que me digan qué hicimos la primera reunión hasta esa fecha y qué se va a hacer hasta un mes después, porque antes de las agresiones también nos vamos a convocar. Que me digan exactamente cuál es la problemática de orden público en cada uno de los municipios de Colombia”, afirmó.

Además, mencionó que lo ideal es acabar con el temor y la zozobra de la población en veredas y corregimientos que enfrentan ataques por parte de los grupos armados.

“Un retén en una vereda no significa que todo el municipio esté permeado por los grupos armados”, dijo, agregando que no se puede generar esa alarma y ese pánico de que no va a haber elecciones en Colombia. “En Colombia sí va a haber elecciones”.

