Por la caida de un puente en La Celia, Risaralda, se estudia la construcción de un puente militar

La Celia

Una avenida torrencial del río Cañaveral provocó el colapso del único puente vehicular que comunica la vereda Chorritos, en el municipio de La Celia, Risaralda, con el corregimiento de Villanueva, en El Águila, Valle del Cauca, dejando completamente aisladas a cerca de 20 familias del lado risaraldense.

La emergencia se registró en los últimos días, cuando el aumento súbito del caudal del río arrasó con la estructura y afectó de manera total la vía de acceso, impidiendo el paso de personas, alimentos, insumos y servicios básicos.

Ante la gravedad de la situación, desde la Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de La Celia, se activó un plan de atención inmediata con el envío de maquinaria amarilla para remover material y habilitar pasos provisionales. Sin embargo, las autoridades reconocen que la solución de fondo no será inmediata.

Una de las alternativas que hoy se analiza es la instalación de un puente militar, como medida temporal para restablecer la conectividad mientras se gestionan los recursos para una estructura definitiva. La propuesta ya fue elevada ante el Gobierno nacional, teniendo en cuenta el impacto social que deja la emergencia.

Diana Carolina Ramírez Laverde, coordinadora departamental para la Gestión del Riesgo.

“Hay que tener en cuenta que esta vereda limita con el municipio del Águila Valla, específicamente en el corregimiento de Villanueva. Una vez se presentó la emergencia, el señor gobernador dio la instrucción de ingresar maquinaria al sitio... se vienen haciendo gestiones con la unidad nacional para la gestión del riesgo, para revisar la posibilidad de poder poner allí un puente militar.”

Desde la comunidad, el llamado es urgente; los habitantes de Chorritos advierten que sin una solución rápida, la situación podría agravarse con nuevas lluvias.

Mientras avanzan las gestiones, las familias afectadas permanecen a la espera de una solución que les permita recuperar la comunicación con el resto del municipio y como solución a corto plazo construyeron un puente artesanal, el cual tiene un alto riesgo para la vida de los que se desplazan por él.