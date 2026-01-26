Regreso a clases: Más de 60 mil estudiantes vuelven hoy a las aulas en Pereira

Pereira

El calendario académico contempla 40 semanas de clases, además de periodos destinados al trabajo institucional, recesos estudiantiles y vacaciones para docentes y directivos.

De acuerdo con el cronograma oficial, las clases se desarrollarán del 26 de enero al 14 de junio, continuarán del 6 de julio al 4 de octubre y finalizarán del 12 de octubre al 29 de noviembre. Los recesos estudiantiles están programados entre el 15 de junio y el 5 de julio, y del 5 al 11 de octubre.

El secretario de Educación de Pereira, Carlos Jairo Bedoya Naranjo, informó que se realizaron las contrataciones de servicios para el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el transporte escolar y la póliza estudiantil, con el objetivo de asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo del año lectivo.

“Por segundo año consecutivo estamos cumpliendo desde el primer día del inicio del calendario, con la canasta educativa completa. El PAE, transporte, servicio de vigilancia, administrativos, zonas wifi y aseo en las instituciones educativas de la ciudad de Pereira”, afirmó Bedoya.

Recordemos que durante dos semanas del 12 y el 25 de enero, los establecimientos educativos en cabeza de directivos y docentes adelantaron jornadas de planeación y organización, con el fin de preparar el inicio de actividades académicas.

Con esto Pereira pone en marcha un nuevo año escolar con el reto de garantizar la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en las aulas de clase y seguir mejorando la calidad educativa.

