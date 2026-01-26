Pablo Repetto, tras el empate de Santa Fe ante Once Caldas: “Teníamos el partido en nuestras manos”

Liga Colombiana

El técnico valoró la entrega del equipo pese al gol en el último minuto del cuadro de Manizales.

LEON, MEXICO - NOVEMBER 26: Pablo Repetto, head coach of Santos, looks on during the Play-in match between Leon and Santos Laguna as part of the Torneo Apertura 2023 Liga MX at Leon Stadium on November 26, 2023 in Leon, Mexico. (Photo by Luis Cano/Jam Media/Getty Images)

Independiente Santa Fe estuvo a segundos de llevarse una victoria clave en Manizales, pero un gol de Once Caldas en la última jugada selló el empate 1-1 en el estadio Palogrande, en un partido tenso y exigente desde lo físico y lo emocional.

En rueda de prensa, el técnico Pablo Repetto resaltó principalmente la actitud de sus jugadores, pese a la frustración por el resultado final. “Lo que más me deja el equipo es que se entregaron al 100 % y eso es lo primero que tenemos que tener”, afirmó el entrenador uruguayo, quien reconoció las dificultades del poco tiempo de trabajo y la seguidilla de partidos.

Repetto explicó que Santa Fe logró corregir errores del primer tiempo y que, tras el gol, el partido parecía encaminado. “Después de que hacemos el gol, parecía que el partido se iba para nosotros, pero en esa última jugada nos empatan y lamentablemente no nos podemos llevar los tres puntos, que hubieran sido muy importantes”, señaló. Además, fue autocrítico: “No me voy conforme porque teníamos el partido en nuestras manos”.

Fagúndez se estrenó con gol en Santa Fe

La anotación Cardenal llegó por intermedio de Franco Fagúndez, quien marcó un verdadero golazo y fue una de las figuras del encuentro. El volante uruguayo celebró su anotación y destacó el respaldo del grupo en su proceso de adaptación. “Estoy muy contento individualmente porque se me dio el gol. Venía de un tiempo sin jugar regularmente y de a poco voy encontrando mi mejor versión”, expresó.

Fagúndez también resaltó el liderazgo dentro del plantel y la competencia interna: “Tengo el apoyo de Hugo, de los capitanes y de los referentes. Nadie la tiene fácil acá, es una competencia sana y eso eleva el nivel del equipo”.

Finalmente, Repetto pidió mesura y trabajo constante, evitando pensar más allá del presente. “No miro la Copa Libertadores ahora. Esto es un trabajo de hormiga, de ir mejorando día a día, con la confianza de que vamos a estar mucho mejor”, concluyó el entrenador.

Santa Fe sumó un punto con sabor amargo en Manizales, pero dejó señales positivas en su funcionamiento y en el crecimiento de jugadores como Fagúndez, que empiezan a pedir pista en el equipo.Santa Fe regresará a Bogotá para recibir a Deportivo Pereira.

