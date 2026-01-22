Santa Fe hizo oficial su séptimo fichaje para jugar la Copa Libertadores 2026

Llegó el séptimo refuerzo para Santa Fe y todavía quedarán dos por sumarse al plantel de cara a los retos del 2026. El conjunto Cardenal ya contaba con Edwin ‘Shirra’ Mosquera, Kilian Toscano, Helibelton Palacios, Luis Palacios, Franco Fagúndez y Nehuel Bustos.

Se trata del defensor central Juan Sebastián Quintero (30), quien rescindió contrato con Deportivo Pereira y quedó como agente libre. Ante la aparición del equipo bogotano, el futbolista caleño aceptó y se sumó a la disciplina del supercampeón de Colombia, que dirige Pablo Repetto.

Su llegada al equipo León ya la había adelantado el presidente Eduardo Méndez, y fue él mismo quien confirmó que quedarán dos jugadores más por unirse al plantel.

“¡𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚́𝐧 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨 se une a la defensa del León !El zaguero ha tenido experiencia internacional en España y Brasil", publicó el equipo en sus redes sociales.

La trayectoria de Juan Sebastián Quintero

Surgió en el Deportivo Cali y allí fue campeón de la Superliga 2014 y el Apertura 2015. Luego dio el salto al fútbol europeo para desembarcar en el Sporting Gijón a préstamo. Pasó por el fútbol brasileño en Fortaleza, Juventude y Vasco da Gama.

En 2023 volvió al fútbol colombiano para defender los colores del Deportivo Pereira. Volvió a salir a Brasil al Vila Nova FC y en el primer semestre de 2025 estuvo con el Deportivo Cali, pero a mitad de año tomó rumbo nuevamente al cuadro Matecaña.

Quintero, que firmó contrato hasta diciembre de 2026, llegó a Santa Fe a reforzar la zaga defensiva, en la que se encuentran Víctor Moreno, Emanuel Olivera e Iván Scarpeta. En caso de requerirlo, Repetto lo podrá convocar para el próximo partido ante Once Caldas en Palogrande el próximo domingo.