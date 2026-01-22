Santa Fe hizo oficial su séptimo fichaje para jugar la Copa Libertadores 2026
El equipo Cardenal espera por otras dos nuevas incorporaciones para cerrar el mercado de pases.
Llegó el séptimo refuerzo para Santa Fe y todavía quedarán dos por sumarse al plantel de cara a los retos del 2026. El conjunto Cardenal ya contaba con Edwin ‘Shirra’ Mosquera, Kilian Toscano, Helibelton Palacios, Luis Palacios, Franco Fagúndez y Nehuel Bustos.
Se trata del defensor central Juan Sebastián Quintero (30), quien rescindió contrato con Deportivo Pereira y quedó como agente libre. Ante la aparición del equipo bogotano, el futbolista caleño aceptó y se sumó a la disciplina del supercampeón de Colombia, que dirige Pablo Repetto.
Su llegada al equipo León ya la había adelantado el presidente Eduardo Méndez, y fue él mismo quien confirmó que quedarán dos jugadores más por unirse al plantel.
“¡𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚́𝐧 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨 se une a la defensa del León !El zaguero ha tenido experiencia internacional en España y Brasil", publicó el equipo en sus redes sociales.
La trayectoria de Juan Sebastián Quintero
Surgió en el Deportivo Cali y allí fue campeón de la Superliga 2014 y el Apertura 2015. Luego dio el salto al fútbol europeo para desembarcar en el Sporting Gijón a préstamo. Pasó por el fútbol brasileño en Fortaleza, Juventude y Vasco da Gama.
En 2023 volvió al fútbol colombiano para defender los colores del Deportivo Pereira. Volvió a salir a Brasil al Vila Nova FC y en el primer semestre de 2025 estuvo con el Deportivo Cali, pero a mitad de año tomó rumbo nuevamente al cuadro Matecaña.
Quintero, que firmó contrato hasta diciembre de 2026, llegó a Santa Fe a reforzar la zaga defensiva, en la que se encuentran Víctor Moreno, Emanuel Olivera e Iván Scarpeta. En caso de requerirlo, Repetto lo podrá convocar para el próximo partido ante Once Caldas en Palogrande el próximo domingo.