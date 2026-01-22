Santa Fe campeón de la Superliga: así queda la tabla con el palmarés de títulos en Colombia / Colprensa

¡Independiente Santa Fe es el campeón de la Superliga 2026! El cuadro capitalino no pasó afugias frente al Junior de Barranquilla y lo despachó sin problemas por 3-0, global de 4-1, en el Estadio El Campín.

Ewill Murillo empezó a definir la historia recién transcurridos 5 minutos de partido, al finiquitar un contragolpe con una excelsa definición dentro del área por encima de Maximiliano Silveira. La sentencia llegó previo al término de la primera parte, cuando Hugo Rodallega aprovechó un tiro libre de costado para sellar el segundo tanto y, en la última del compromiso, Nahuel Bustos selló el 3-0 final.

Santa Fe consigue entonces su quinto título de Superliga, siendo así el máximo ganador del certamen (superando por un trofeo a Atlético Nacional), bajo el detalle de no haber perdido una sola final. Asimismo alza el trofeo número 19 de su historia (10 Ligas, 2 Copas, 5 Superligas, Copa Sudamericana, Suruga Bank).

Palmarés de títulos en Colombia

Pos. Equipo Títulos 1. Atlético Nacional 37 2. Millonarios 22 3. Independiente Santa Fe 19 4. América de Cali 16 5. Junior de Barranquilla 15 6. Deportivo Cali 12 7. Independiente Medellín 9 8. Once Caldas 5 9. Deportes Tolima 5

*Deportivo Pasto, Deportes Quindío, Atlético Bucaramanga, Cúcuta Deportivo, Deportivo Pereira, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, La Equidad y Boca Juniors de Cali cierran el listado con un título.

