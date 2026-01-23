“Estoy preparado física y mentalmente para aportarle a la Selección”: mensaje de Rodallega a Lorenzo

Hugo Rodallega habló en el programa Dos Puntos de Caracol Radio sobre sus recientes éxitos con Independiente Santa Fe, especialmente el último título de Superliga, y la posibilidad de ser figura de la Liga Colombiana a pesar de tener 40 años.

Asimismo se refirió a la posibilidad de ser convocado por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia y, por qué no, soñar con un cupo de cara a la Copa del Mundo.

“Estoy preparado física y mentalmente para aportarle a la Selección”

Sobre la posibilidad de recibir el tan anhelado llamado a la Selección, aspecto que se le negó cuando José Pékerman estuvo al mando, Hugo Rodallega reconoció que está en condiciones físicas para aportarle al grupo, algo que ha venido demostrando año tras año.

“Nunca estoy confiado, tengo confianza. Estoy capacitado, me estoy preparando física y mentalmente para aportar, pero ya toca mantener es la regularidad. Para aspirar a un llamado, debes estar vigente, marcando goles, actuando con regularidad y en eso me voy a enfocar. Ya veremos si el profe Lorenzo cree que puedo llegar a ser parte de la Selección. Sería un orgullo gigante“, expresó.

Asimismo, mencionó que de no recibir el llamado del entrenador Néstor Lorenzo, seguirá su carrera sin inconvenientes: “Si voy o no a la Selección, lo primero es que yo esté bien, igual que mi familia. Intentaré ser parte y estar a punto para aportarle a la Selección, pero, si no soy escogido, no puedo dejar que eso afecte mi carrera... Nada va a truncar lo que seguiré haciendo por el bien personal y de Santa Fe”.

Más declaraciones de Hugo Rodallega

Fortaleza mental para afrontar los problemas: “La frustración se maneja con la capacidad de cada uno. Yo soy fuerte mentalmente y no me dejo derrotar fácil por una situación que esté viviendo. Es ahí donde uno debe aprender a afrontar cosas de la vida, no solo del fútbol, que te van marcando. He pasado por situaciones complicadas, pero intento que no me afecte. El hecho de creer que he estado en momentos espectaculares, marcando goles y siendo importante, pero después no verme en las convocatorias fue frustrante. Pero nunca desistí, si esa vez no era, entonces insistía en la próxima”.

Ser ejemplo de los nuevos talentos: “No perdemos esa ambición y deseo de engrandecer nuestra historia, sino también queremos dejar una huella grande, tal y como lo hicieron otros colegas que fueron la inspiración de nosotros. Ahora, con la edad que tenemos y las carreras que hemos hecho, queremos inspirar a que los jóvenes quieran llegar a alcanzar metas iguales a las que nos propusimos. Que sean más los colombianos que salgan al exterior, que representen a la Selección con honor y sean más los que triunfen a nivel internacional”.

Los ‘cuarentones’ del FPC siguen marcando diferencia: “Han pasado 21 años y seguimos no solo jugando, sino marcando la diferencia haciendo algo distinto, aportando con goles y experiencia, conocimiento. Intentamos ayudar a los jóvenes que están en ese proceso de querer ser grandes en el fútbol. No nos hemos conformado con nada de lo conseguido”.