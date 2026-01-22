Concejo de Bogotá abre subcomisión de vigilancia y para la Segunda Línea del Metro.

Bogotá D.C

Tras la declarar desierta la licitación para adjudicar la Segunda Línea del Metro de Bogotá , el Cabildo Distrital pone la lupa y decide abrir la subcomisión de Vigilancia y Control de este megaproyecto.

“ Alcalde Carlos Fernando Galán , propuse en el Concejo de Bogotá reabrir la subcomisión de Vigilancia y Control de la Segunda Línea del Metro. No podemos permitir que se siga aplazando la segunda fase de este importante proyecto para la capital por falta de planeación y formulación”, sostuvo el concejal Rubén Torrado.

La propuesta realizada por Torrado fue bien recibida por un gran número de cabildantes que apoyaron esta iniciativa.

Lea también: Declaran desierta la licitación de la segunda línea del metro de Bogotá

“Esta segunda línea le va a solucionar la vida a millones de personas en Suba y Engativá. Bogotá no puede seguir perdiendo millonarios recursos en estudios y profesionales especializados, para que al final se declare un proceso desierto”, indicó el concejal.

Torrado confirmó que lo que pasó con este proceso ya lo habían advertido desde la corporación pública y que, con el nuevo anuncio de una licitación internacional por parte del alcalde Carlos Fernando Galán, el retraso de la adjudicación de la segunda línea ya sería de 3 años.