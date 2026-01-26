José Félix Lafaurie y José Obdulio Gaviria. Foto: (Colprensa - Camila Díaz) / (Colprensa - Sofía Toscano)

José Félix Lafaurie arremetió contra José Obdulio Gaviria: “Siempre ha tenido una actitud hostil”

El presidente de Fedegán y esposo de María Fernanda Cabal, José Félix Lafaurie, pasó por los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio para hablar acerca de la escisión que propusieron en el Centro Democrático tras anunciar su salir de la colectividad.

A través de una carta, tanto Lafaurie como Cabal señalaron que merecen una salida “digna” del Centro Democrático, partido político en el que estuvieron durante varios años.

Por eso, señaló que Gaviria es parte directa de la decisión que tomaron de salir del CD. Además, dijo que José Obdulio transfirió la mala relación que tiene con él hacia María Fernanda Cabal. “Siempre ha tenido una actitud hostil”.

¿Qué pasó entre José Obdulio Gaviria y José Félix Lafaurie?

“En el 14, cuando se escogió la lista al Senado, Fernando Londoño, Óscar Iván Zuluaga y yo dijimos que era inconveniente poner en la lista a José Obdulio, pero el señor Uribe (expresidente), quien era el que finalmente terminó diciendo quién sí y quién no, lo vinculó”, contó.

Aseguró que desde ese momento Gaviria siempre “habla pestes” de él, “como las que habló de María Fernanda”.

“El mismo diciembre cuando proclaman a Paloma Valencia, en contra de María Fernanda, intuyendo que iban a pasar muchas cosas. La perversidad es terrible”.

De otro lado, reveló que María Fernanda Cabal cree que ella debió liderar la carrera presidencial del partido Centro Democrático para las elecciones del 2022, donde fue elegido Óscar Iván Zuluaga.

“Cuando todas las encuestas previas decían que ella iba a ganar, la ganó Óscar Iván y el país sabe lo que sabe lo que terminó por suceder y lo de la candidatura de ‘Fico’, donde parte del partido terminó votando por Rodolfo Hernández”, dijo.

Resaltó que detrás de la no elección de Cabal como candidata del Centro Democrático “siempre estuvo José Obdulio, siempre ha tenido una actitud hostil”.

Finalmente, calificó a José Obdulio Gaviria como una persona con influencia dentro del CD. “Él es poderoso, sin duda alguna”.

