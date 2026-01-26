Actualidad

Senadores excluidos de listas del uribismo fueron invitados al nuevo partido de Cabal

Andrés Guerra se negó afirmando que su compromiso es con el expresidente Álvaro Uribe para la Cámara por Antioquia.

María Fernanda Cabal. Foto: (Colprensa - Catalina Olaya)

Desde diciembre, la senadora María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie habrían llamado a congresistas del Centro Democrático que se quedaron por fuera de las listas al Senado 2026 para sumarlos a su nuevo partido político.

Entre ellos, Yenny Rozo y Andrés Guerra. Este último dijo que no, pues su compromiso es con el expresidente Álvaro Uribe para la Cámara por Antioquia.

