Senadores excluidos de listas del uribismo fueron invitados al nuevo partido de Cabal

Desde diciembre, la senadora María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie habrían llamado a congresistas del Centro Democrático que se quedaron por fuera de las listas al Senado 2026 para sumarlos a su nuevo partido político.

Entre ellos, Yenny Rozo y Andrés Guerra. Este último dijo que no, pues su compromiso es con el expresidente Álvaro Uribe para la Cámara por Antioquia.

Noticia en desarrollo..