¿Qué es y cómo funciona la escisión política? Propuesta que genera tensión en el Centro Democrático

Este 26 de enero, dos figuras relevantes dentro del partido, Centro Democrático, María Fernanda Cabal y José Felix Lafaurie, manifestaron su intención de separarse del partido, una figura conocida jurídicamente como escisión política. Esta medida busca permitir que sectores internos con diferencias irreconciliables puedan operar como agrupaciones independientes.

¿Qué es la escisión?

El término proviene del latín ‘scissio’, que significa “cortadura” o división. En el ámbito de la política, se define como el rompimiento de un partido en dos partes relativamente equivalentes en tamaño. A diferencia de la fragmentación, donde un grupo se deshace en múltiples pedazos, la escisión da origen a dos nuevos partidos independientes y, con frecuencia, competidores entre sí.

Lea más: “No queremos continuar en el Centro Democrático”: Lafaurie y Cabal proponen escisión del partido

Este fenómeno ha sido común tanto en Europa como en América Latina, contribuyendo al surgimiento del multipartidismo. Sin embargo, la falta de una reglamentación específica detallada suele generar incertidumbre jurídica cuando los sectores internos buscan este camino.

¿Cómo se aplica la escisión en Colombia?

La organización y funcionamiento de los partidos en el país se rige principalmente por la Ley 1475 de 2011. Respecto a la escisión, los puntos clave son:

Autonomía estatutaria: El proceso se rige por lo dispuesto en la ley y, fundamentalmente, por los estatutos internos de cada partido.

El proceso se rige por lo dispuesto en la ley y, fundamentalmente, por los estatutos internos de cada partido. Restricciones: No es posible acordar una escisión voluntaria si la colectividad tiene un proceso sancionatorio vigente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

No es posible acordar una escisión voluntaria si la colectividad tiene un proceso sancionatorio vigente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Liquidación: Si la división implica la desaparición de la personería jurídica original, los bienes remanentes suelen pasar al Fondo de Financiación de Partidos, salvo que los estatutos indiquen lo contrario .

Si la división implica la desaparición de la personería jurídica original, los bienes remanentes suelen pasar al Fondo de Financiación de Partidos, salvo que los estatutos indiquen lo contrario . Doble militancia: La ley prohíbe pertenecer a dos partidos simultáneamente, pero existen excepciones cuando una colectividad se disuelve o se divide bajo estas reglas

El detonante del actual fue la encuesta interna para elegir la candidatura presidencial de 2026, en la cual Paloma Valencia resultó ganadora. Lafaurie y la senadora Cabal denunciaron supuestas adulteraciones en los resultados, señalando la falta de comités de garantías y transparencia en el proceso.

Ante este escenario, estos propusieron una “salida digna” mediante la escisión para formar una nueva agrupación política. Por su parte, Valencia ha negado la existencia de irregularidades, respaldada por informes de auditoría que aseguran que el proceso fue independiente y que el partido no contempla dividirse.

“Hay un partido unido, comprometido en ganar estas elecciones y evitar el continuismo de un gobierno que ha sido una autocracia”, sostuvo.

Valencia expresó su confianza en que María Fernanda Cabal “cumplirá su palabra” y apoyará la candidatura única del partido. “Aquí los estamos esperando para que la doctora Cabal asuma la jefatura de debate que ha tenido y que fue el compromiso que hicimos antes de que hubiera un candidato; ella sabe cuánto la aprecio y cuánto la admiro”, añadió.

#POLÍTICA | “No queremos continuar en el Centro Democrático”: dice José Félix Lafaurie, esposo de María Fernanda Cabal, en una carta enviada al director del partido, Gabriel Vallejo. Además, pide la escisión de la colectividad.



Vía: @kamilacorreaehttps://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/zWQyd2WYYz — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 26, 2026

Una escisión no solo afecta la estructura interna de un partido, sino que redefine el mapa electoral. Si llegara a concretarse, el Centro Democrático vería dividida su base de votantes y su representación en corporaciones públicas. Para que una solicitud de este tipo prospere, debe ser aprobada por las instancias directivas según sus estatutos, como ocurre en otros partidos donde se requiere el voto de una mayoría calificada de sus delegados.