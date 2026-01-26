En Medellín, La Estrella, Envigado y Bello habrá interrupción del acueducto esta semana

Personas recibiendo agua de un carrotanque de EPM y al lado un grifo sin agua (Fotos vía EPM y Getty Images)

Empresas Públicas de Medellín anunció la interrupción del servicio de acueducto en algunas zonas del Valle de Aburrá, para solucionar problemáticas asociadas a conexiones no autorizadas, inversión en infraestructura, labores de mantenimiento programado y mejoramiento del servicio.

Corte para hoy

Este lunes, 26 de enero, se tiene previsto el corte en el servicio de acueducto para algunos barrios de Bello y Medellín, para dar solución a las situaciones que generan las conexiones no autorizadas.

La suspensión se tiene prevista para los barrios de Medellín: El Triunfo del corregimiento de San Cristóbal, El Progreso Número 2, El Mirador Del Doce, Picachito, Picacho.

También afectará al barrio París de Bello.

El corte de seis horas comenzará a las diez de esta noche y se extenderá hasta las cuatro de la mañana de este martes, 27 de enero.

La Estrella tendrá interrupción este martes

Mañana martes, 27 de noviembre, por inversión en infraestructura, se tendrá corte de agua en los barrios que abastece el tanque de este municipio del sur del Valle de Aburrá.

Según indicó EPM, la intervención afectará el servicio en San Agustín, de esta localidad.

Esta interrupción será de cuatro horas aproximadamente, entre la una de la tarde de este martes, 27 de enero, y hasta las cinco de la tarde, hora a la que se espera restablecer el servicio.

Otro de los cortes en servicio de acueducto está programado en el corregimiento de San Cristóbal para este martes a partir de las ocho de la noche, y se extenderá hasta las cuatro de la mañana del miércoles 28 de enero.

Afecta esta labor al corregimiento de San Cristóbal y los barrios Antonio Nariño, El Socorro y Eduardo Santos.

El miércoles se afectará el occidente de Medellín

Empresas Públicas de Medellín indicó que tendrá labores de mantenimiento en el tanque del Corazón, y por ello habrá una interrupción en el servicio por nueve horas entre las ocho de la noche de este miércoles, 28 de enero, y las cinco de la tarde de este jueves, 29 de enero.

Los barrios que tendrán afectación serán Betania, El Corazón, Belencito, Nuevos Conquistadores, Las Independencias y Veinte De Julio.

El jueves se irá el agua en el nororiente de Medellín

Por labores de mantenimiento en los barrios que abastece el tanque La Honda, se afectará el servicio en los barrios Bello Oriente, La Cruz, La Honda y Versalles Dos.

Esa interrupción, de 18 horas, arrancará el jueves 29 de enero a las once de la mañana hasta las cinco de la mañana del próximo viernes 30 de enero.

En ese mismo horario, se interrumpe el servicio en los barrios que atiende el tanque de La Montaña.

También habrá corte en Envigado

El jueves, entre la una y las cinco de la tarde, el corte será en el sector de Las Palmas del municipio de Envigado, por labores de mantenimiento de La Esperanza.

Las personas que tengan alguna inquietud sobre estas interrupciones pueden comunicarse con la línea 018000 415 115. También se dispuso de la línea 604-44-44-115 para solicitar información adicional.

Todas las interrupciones buscan garantizar la prestación del servicio en el futuro.