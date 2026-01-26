Gobernador pide erradicación de coca con drones en Bajo Cauca, Norte y Nordeste de Antioquia

Medellín, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, solicitó al Ministerio de Justicia y del Derecho, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes, disponer lo necesario para activar la erradicación focalizada de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre doselar con drones en el departamento, ante el crecimiento sostenido de las siembras de coca y la presión de grupos armados sobre comunidades campesinas.

Solicitud, zonas priorizadas y cifras

La petición fue elevada mediante una carta enviada esta semana y se apoya en la autorización del Gobierno Nacional para erradicar cultivos en territorios donde grupos armados ilegales obligan a campesinos a sembrar hoja de coca. El mandatario departamental pidió avanzar de manera prioritaria en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste, donde se concentra la mayor densidad de hectáreas sembradas.

Según la Gobernación, los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Anorí, Ituango, El Bagre, Zaragoza, Briceño y Campamento presentan patrones de continuidad geográfica en corredores estratégicos asociados a economías ilegales. El reporte oficial señala que en 2013 Antioquia registraba 911 hectáreas de coca y que para 2023 la cifra aumentó más de veinte veces, lo que sustenta la urgencia de la intervención.

El gobernador indicó que la Gobernación de Antioquia está dispuesta a acompañar y apoyar la operación que defina el Consejo Nacional de Estupefacientes, en coordinación con las autoridades nacionales, para ejecutar la erradicación con drones en los puntos críticos identificados.

“Esta tarea que es urgente en la lucha contra el narcotráfico. Se trata de rentas ilegales que son oxígeno para criminales de distinto pelambre y que son causantes de violencia, desplazamiento, confinamientos y homicidios”, señaló Andrés Julián.

La solicitud queda ahora a consideración del Consejo Nacional de Estupefacientes, que deberá definir el alcance operativo y los tiempos para la implementación de la erradicación en Antioquia.