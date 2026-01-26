Agencia Nacional de Tierras logra acuerdos en Necoclí para recuperar la hacienda Virgen del Cobre

Necoclí, Antioquia

Tras varios días de polémica y dificultades de orden público en Necoclí, como protesta ante la entrega de la hacienda Virgen del Cobre a 120 familias en Necoclí, la Agencia Nacional de Tierras informó que se alcanzaron acuerdos con más de 300 personas para recuperar el predio invadido.

El terreno históricamente vinculado a estructuras paramilitares, de cerca de 1.100 hectáreas, ahora quedará en manos de las víctimas del conflicto armado y de campesinos de Necoclí, como parte de un proceso de reparación histórica en el Urabá antioqueño.

Acuerdos para la reforma agraria en Necoclí

La ANT adelantó jornadas de diálogo con la comunidad, logrando consensos que permitieron restablecer el orden público y garantizar la continuidad del proceso de entrega de tierras.

“En Necoclí logramos acuerdos clave con más de 300 personas para avanzar en la recuperación y entrega de la Hacienda Virgen del Cobre, un predio marcado por el paramilitarismo y el narcotráfico en el Urabá. Las comunidades asumieron el compromiso de restablecer el orden”, afirmó el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman.

Como resultado de los diálogos, la Agencia Nacional de Tierras y la Alcaldía de Necoclí instalaron una mesa permanente de trabajo con comunidades y autoridades locales. Los acuerdos alcanzados incluyen:

Creación de un banco de tierras urbano para atender las necesidades de desarrollo del municipio.

Reestructuración del Comité de Reforma Agraria, que será el canal institucional para fortalecer la entrega de tierras en Necoclí y otras fincas pendientes.

Conformación de un comité municipal de defensa de la hacienda Virgen del Cobre, con funciones de vigilancia, control ciudadano y transparencia.

Ampliación de la oferta institucional de la ANT, mediante ruedas de negocio para fortalecer el alcance de la reforma agraria en el Urabá.

Compromiso del Gobierno Nacional, por instrucción del presidente, para que estos procesos beneficien directamente a las víctimas y al campesinado de Necoclí.

La ANT reiteró que no permitirá la apropiación ilegal de predios destinados a la reparación de las víctimas, ni acciones que interfieran en los procesos de reforma agraria.

En días anteriores, durante el proceso de desalojo, se reportaron disturbios que tuvieron como resultado la captura de 12 personas y un menor de edad fue aprehendido.