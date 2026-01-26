El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Él decide”: Millonarios habría ofrecido a James Rodríguez propuesta que “llena sus expectativas”

Sigue la ‘novela’ del posible fichaje de James Rodríguez a Millonarios, que tras la llegada de Falcao, sería una nueva flamante contratación por parte del club dirigido por Hernán Torres.

¿Qué dijo Julio Sánchez Cristo sobre James Rodríguez a Millonarios?

Y es que esta vez, Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, reveló este lunes, 26 de enero, que desde Millonarios ya “le pusieron encima de la mesa una propuesta que llena todas sus expectativas”.

En ese sentido, Sánchez Cristo comentó que el traspaso al conjunto capitalino ya depende del 10 de la Selección Colombia.

“Millonarios está haciendo un esfuerzo millonario. La cifra que pidió también Millonarios ya la redondeó, entonces James decide, ya es decisión de él”, reveló el periodista.

El director de 6AM W también dijo que a James Rodríguez “le están seduciendo con una idea buena. James va a tener su último Mundial, en donde va a brillar muchísimo. Será un gran mundial y qué mejor que estar a la altura de México, que es la altura de Bogotá”.

¿Qué dice Gustavo Serpa?

Según César Augusto Londoño, uno de los directores de El Pulso del fútbol, Gustavo Serpa máximo accionista de Millonarios, le comunicó: “Si a James Rodríguez le interesa venir, estamos listos”.

Eso sí, el club entiende que la situación pasará por el deseo o no del cucuteño de ir al fútbol colombiano que, por el momento, según dijo Londoño, es negativo.

¿Qué dice Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios?

Cabe recordar que este fin de semana, en el VBAR Caracol, Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, confirmó que el equipo le tiene las puertas abiertas al astro colombiano; sin embargo, afirmó que no depende solo del equipo.

“No depende únicamente del club, sería una gran noticia”, dijo en su momento.

