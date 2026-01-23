Álvaro Montero brilló con Vélez en triunfo sobre Instituto: repase sus mejores atajadas

Álvaro Montero sumó sus primeros minutos del año con Vélez Sarsfield de Argentina. Si bien el habitual inicialista en el arco del equipo es Tomás Marchiori, el entrenador Guillermo Barros Schelotto se decidió por el guajiro debido a una neta decisión técnica para el estreno victorioso en el Torneo Apertura ante Instituto.

El último partido de Montero había sido en el amistoso de la Selección Colombia contra Nueva Zelanda a mediados de noviembre. Pero desde su llegada a Vélez en julio del 2025, apenas había atajado en dos encuentros: jugó 62 minutos contra Huracán en lo que fue su debut con el equipo y el más reciente había sido contra San Martín de San Juan en septiembre.

Le puede interesar: Felipe Melo elogió la llegada de Marino Hinestroza a Vasco da Gama: “Un fichaje espectacular”

Montero se luce y mete en problemas a Schelotto

El técnico Schelotto le dio la oportunidad y se metió en problemas, pues Álvaro Montero respondió con categoría, dejando en evidencia que tiene nivel para pelearle mano a mano la titularidad a Marchiori. El portero ex Millonarios, sacó su arco en cero, realizó 5 salvadas y terminó como uno de los mejores del encuentro con una calificación de 7.5, según SofaScore.

Sobre el minuto 32 tuvo su primera gran intervención al ser exigido sobre su brazo derecho con un remate que controló con tranquilidad.

Al 40′ llegó un balón sobre la derecha, al cual le quedó poco ángulo para el disparo al ejecutante; sin embargo, buscó el arco y Montero respondió con su brazo derecho evitando la anotación. En el rebote, hubo un nuevo remate sobre el camino que se estrelló en un hombre de Vélez, pero el balón le cayó a un futbolista de Instituto en el área chica, quien definió de borde externo, pero nuevamente apareció el guajiro contestando con los pies.

Lea también: Santiago Arias, muy cerca de reforzar a un grande del fútbol argentino

Diez minutos después de iniciado el segundo tiempo llegó otra acción brillante de Montero. Le quedó el balón por izquierda a Diego Sosa, quien remató de primera intención e hizo estirar al colombiano con su brazo derecho para enviarla al tiro de esquina.

La más espectacular llegó al 26′ del complemento. Cobro de tiro de esquina en corto desde la izquierda; el balón le quedó a Franco Jara en el segundo palo y este impactó de cabeza dándole dirección de arco, pero Montero se estiró y alcanzó a llegar a ese balón para ganarse el aplauso de sus compañeros.

El gol del triunfo para Vélez lo convirtió Tobías Andrada al minuto 90+1 tras una asistencia de Matías Arias. La anotación le valió los primeros tres puntos al equipo de los mellizos Schelotto en la Liga de Argentina, campeonato que ganó por última vez el equipo en 2024.

Montero y su anhelo de estar en el Mundial 2026

Tras el partido, el portero colombiano se refirió a la sana competencia con Marchiori. “El profesionalismo y la disciplina no se cambian por nada. Hay una competencia sana, que los hinchas se queden tranquilos que el que entra va a dar todo”, dijo al respecto.

Entretanto, aseguró que su anhelo es estar en el Mundial 2026 con la Selección Colombia. “Es uno de los objetivos que me puse al venir al fútbol argentino, el de optar por un cupo para ser parte (de la Tricolor)”.

Vélez jugará su próximo encuentro contra Talleres de Córdoba el martes 27 de enero en condición de local, duelo en el que se pondrá a prueba Schelotto y su decisión respecto al arquero titular, partiendo del buen trabajo hecho por el colombiano.