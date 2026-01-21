James Rodríguez no tendría acercamientos de ningún club de la MLS: cruda revelación sobre su futuro

La última aparición oficial de James Rodríguez con el Club León se dio el 9 de noviembre de 2025, marcando el final de su paso por el fútbol mexicano. Desde su salida de México, su futuro se ha vuelto una incertidumbre para el volante con respecto a su próximo destino.

Ya sabiendo que se marcharía de León y se iba a quedar sin equipo, fue convocado por Néstor Lorenzo para la doble jornada de partidos amistosos que tuvo la Selección Colombia en el mes de noviembre, enfrentando a Nueva Zelanda y Australia; en ambos enfrentamientos fue victoria para la Tricolor y James se reportó con gol y asistencia.

Le puede interesar: Así reaccionó la prensa en Europa al doblete del colombiano Luis Suárez contra PSG en Champions

¿Cuáles son los rumores de James?

En las últimas semanas se dio a conocer que varios clubes estaban interesados en el volante. Los rumores que han sonado más fuertes para el colombiano han sido en el fútbol norteamericano. Sin embargo, Tom Bogert, periodista en The Athletic, que es muy reconocido por su cobertura exclusiva y detallada de la Major League Soccer (MLS) y la selección nacional de EE. UU, dio nueva información sobre el cucuteño.

Bogert aseguró que ningún equipo de la MLS ha tenido acercamientos para contratar al jugador. En su red social X (anteriormente Twitter), reveló que para Austin FC, último club con el que se le vinculó, James no está en los planes y que no hay ningún acercamiento. “No, el Austin FC no está intentando fichar a James Rodríguez. No hay acercamientos. No hay conversaciones. No hay ofertas”.

Pero lo más contundente de la información del periodista tuvo que ver con la revelación de que incluso ninguno de los 22 equipos de la MLS se ha puesto en contacto con el entorno del ex Real Madrid.

once again i am here to say the line in regards to james rodriguez rumors.......



No, Austin FC is not trying to sign James Rodriguez. No approach. No conversations. No offers.



Just like the James-to-Orlando rumors and the other 22 MLS clubs he's been linked with pic.twitter.com/8BEsNJSuLQ — Tom Bogert (@tombogert) January 20, 2026

Su futuro sigue en el aire a meses de que inicie el Mundial

El panorama del futuro del colombiano enciende las alarmas en torno a la selección previo al Mundial, ya que no ha tenido ritmo de competencia y esto puede afectar su rendimiento. En las redes sociales del jugador ha mostrado que no se ha quedado quieto a pesar de no tener equipo. Ha mostrado en varias ocasiones las sesiones de entrenamientos que ha venido trabajando para no perder el estado físico, mientras que define su futuro en clubes.

Ante la falta de ofertas, se ha especulado también con Atlético Nacional como posible destino para el ‘10′. Si bien se dice que en su momento hubo alguna averiguación por sus condiciones, por ahora no hay acercamientos para que James juegue en el fútbol colombiano.