Presidente de Millonarios revela la verdad del fichaje de Falcao: así se dio la negociación

Millonarios inició la temporada 2026 con derrota por 1-2 con Atlético Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini. Resultado que no fue el esperado para un equipo que ha realizado movimientos importantes en el mercado y cuyo principal objetivo es la Copa Sudamericana.

Le puede interesar: Tabla de posiciones de la Liga colombiana: Así quedó tras los juegos de la primera fecha

Precisamente sobre las incorporaciones para este primer semestre del año destaca la de Radamel Falcao García, quien regresa a la institución tras seis meses de para. Sobre este fichaje, que absolutamente nadie veía venir, dio detalles el presidente de la institución Enrique Camacho.

“Nosotros con Radamel hemos tenido una relación muy estrecha y cordial, la seguimos manteniendo después de terminar la temporada a mediados del año pasado. Seguíamos hablando con él. Queríamos que triunfara en Millonarios como se lo merece, que nos ayudara conquistar la estrella que tanto queremos, que capitaneara el equipo y conformar una nómina capaz de apoyarlo a él”, sentenció inicialmente el dirigente.

Lea también acá: Santa Fe hizo oficial su séptimo fichaje para jugar la Copa Libertadores 2026

Y complementó: “Empezamos a contratar una serie de jugadores que tuvieran la experiencia para acompañar a Falcao y apoyarlo. Al conversar, fuimos concretándolo de a poco y al final, nos conocemos y nos apreciamos tanto que no fue tan difícil lograr que se volviera a vincular con Millonarios. Afortunadamente, hay unos temas de carácter fiscal que se pudieron superar y llegó el momento de retornar”.

Por lo pronto, Radamel se encuentra esperando para su debut en este primer torneo de la liga nacional. Cumplirá este domingo con su segunda fecha de sanción, tras los comentarios realizados en conferencia de prensa contra el arbitraje. Aunque la sentencia de DIMAYOR fueron cuatro jornadas, Camacho advirtió que apelarán para que se reste a la mitad.

“Lo de Falcao es muy importante porque vino para una acción que tiene que ver con un corto y mediano plazo. Queremos con él conquistar la estrella, diseñamos un equipo para ganar el campeonato. En el fútbol uno no puede garantizar las cosas, pero creemos tener un equipo altamente competitivo para disputar el título, ganarlo y avanzar más etapas en la Sudamericana. Ese es nuestro propósito a corto plazo”, concluyó.

Entérese de: Luis Muriel tras perder la Superliga: “Hemos jugado bien, perdemos por errores individuales”

Más declaraciones de Enrique Camacho

Contrataciones de Millonarios para 2026: “La nómina mejoró sustancialmente con 8 jugadores importantes, de prestigio. Hicimos una pretemporada en la que tuvimos la oportunidad de jugar contra Boca y River allá. Ese viaje hace que sea un movimiento apretado; creo que había un poco de estrés del viaje”.

Flojo comienzo de Liga: “Creemos que el equipo cada vez se va conformando mejor, nos gusta como Hernán Torres está diseñando el equipo. Le quiero decir a la audiencia que un equipo de fútbol es un conjunto, todos somos responsables y los resultados no son solo de un individuo, son de 11 jugadores, un cuerpo técnico y una directiva. Todos trabajamos al unísono para lograr ese objetivo. Cuando el equipo se desempeña mal, la responsabilidad no es única, es compartida. Al profe Hernán lo apoyaremos para que siga trabajando para buscar la estrella”.

Queda un cupo para inscribir en Liga: “Tenemos en este momento 24 jugadores y tenemos un cupo disponible. Pero, no hemos pensado en que sea necesario traer un arquero, puede ser una posición diferente en la media que vaya escogiendo el cuerpo técnico y la dirección deportiva. Con De Amores y Novoa estamos satisfechos”.

Los fichajes son un trabajo conjunto: “En Millonarios, una sola persona no decide lo que ocurra con el equipo, ni yo siendo presidente puedo decir qué hago unilateralmente. Siempre trabajamos en conjunto, se oyen las opiniones para tomar decisiones y debe haber consensos para llevar algún ajuste”.