“Si James Rodríguez quiere venir, estamos listos en Millonarios”: Gustavo Serpa

El mercado de fichajes en Colombia sigue abierto y para Millonarios vuelve a sonar una estrella del balompié nacional: James Rodríguez.

En el Pulso del fútbol, de Caracol Radio, uno de sus directores, Cesar Augusto Londoño, reveló que Millonarios le tendría las puertas abiertas al histórico volante creativo de la Selección Colombia.

¿Qué dijo Gustavo Serpa sobre James Rodríguez?

Según Londoño, Gustavo Serpa máximo accionista de Millonarios, le comunicó: “Si a James Rodríguez le interesa venir, estamos listos”.

Eso sí, el club entiende que la situación pasará por el deseo o no del cucuteño de ir al fútbol colombiano que, por el momento, según dijo Londoño, es negativo.

“Hizo contactos ayer, pero evidentemente él no está listo para volver (al FPC)”, dijo Londoño sobre lo que dijo Gustavo Serpa.

Y es que en los últimos días se ha especulado con la opción de ver a James en Colombia, luego de la falta de concretar un club para preparar lo que será el Mundial 2026. Ante expectativa en torno al futuro del volante de 34 años, Millonarios le abrió la puerta a su eventual vinculación.

Cabe recordar que James sigue sin equipo luego de su salida de León de México.

