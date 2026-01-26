Comunidad borra propaganda política por amenazas de supuesta estructura criminal en Barranquilla

La preocupación persiste entre habitantes de varios barrios del sur y suroccidente de Barranquilla, luego de la circulación de un audio a través de WhatsApp en el que se amenaza a las personas que pinten sus viviendas con publicidad política o exhiban avisos alusivos a candidatos de cualquier partido.

En el mensaje, atribuido a una supuesta estructura criminal, se declara como “objetivo militar” a familias de sectores como La Pradera, Los Olivos, Ciudad Modesto, Me Quejo, Las Malvinas, El Por Fin, La Esmeralda y 7 de Abril, en caso de incumplir la advertencia.

Comunidad borra avisos por miedo a represalias

Ante la intimidación, varios ciudadanos han optado por eliminar cualquier tipo de propaganda política de sus viviendas. Un habitante del suroccidente de la ciudad, cuya identidad se reserva por seguridad, relató que en la mañana de este lunes salió a comprar pintura para borrar el letrero que tenía en la fachada de su casa.

“Se escuchan rumores de que no quieren avisos políticos de ninguna clase. Uno, por respeto y por miedo, termina sometiéndose a esas condiciones. Hice esto para generar tranquilidad para mí y para mi familia”, expresó.

Otro residente aseguró que también retiró el aviso publicitario tras pasar dos noches sin dormir luego de escuchar el audio amenazante.

“Es mucha preocupación. Uno siente que no esperan, que actúan rápido. Pasé dos noches sin dormir hasta que conseguí la pintura y borré todo. En estos sectores toca adaptarse a la situación”, señaló.

Temor por supuestos cobros extorsivos

En otro barrio de la ciudad, una familia que llevaba cerca de un mes con propaganda política pintada en las paredes decidió cambiar el color de la vivienda para evitar un presunto cobro extorsivo de hasta dos millones de pesos, mencionado en el audio.

“Tuvimos que borrar todo porque ese audio tiene a todo el mundo asustado. Mi papá quitó los avisos de inmediato. Sentimos miedo porque nunca hemos tenido problemas y no tenemos cómo pagar dos millones”, afirmó una mujer, cuya identidad también fue reservada.

Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el origen del audio ni sobre las acciones de seguridad que se adelantarán en los sectores mencionados.