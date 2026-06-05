Incautan más de 22 kilos de marihuana al interior de un taxi en Santo Tomás, Atlántico

La Policía reportó la incautación de más de 22 kilos de marihuana al interior del baúl de un taxi para evadir los controles de las autoridades. Por este hecho, dos jóvenes fueron capturados.

Según la Policía, los detenidos registran 8 anotaciones judiciales en el SPOA, por diferentes delitos, entre ellos, terrorismo y secuestro simple.

“Al momento de practicarle un registro, se halla en el baúl, dos cajas de cartón que en su interior contenía 26 paquetes de marihuana, de los cuales (04) estaban envueltos en sobres de papel manila y (22) recubiertos con bolsas plásticas transparentes hermética, con un peso bruto 22.109 gramos, los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía”, indicó la Policía.

Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.