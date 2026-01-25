Seis municipios del Atlántico en alerta naranja por riesgo de incendios forestales: ¿Cuáles son?

El más reciente informe del Ideam advirtió que seis municipios del departamento del Atlántico se encuentran en alerta naranja debido al alto riesgo de incendios forestales, en medio de las condiciones secas que afectan a gran parte del país.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

¿Cuáles son los municipios en riesgo?

De acuerdo con el reporte oficial, los municipios en alerta naranja son Candelaria, Luruaco, Manatí, Ponedera, Repelón y Sabanalarga, donde existe una probabilidad significativa de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal, lo que representa una amenaza para los ecosistemas y las comunidades cercanas.

El meteorólogo del Ideam, Daniel Useche, explicó que la situación forma parte de un panorama nacional complejo.

“En el departamento del Atlántico actualmente tiene seis municipios en alerta naranja que son Candelaria, Luruaco, Manatí, Ponedera, Repelón y Sabanalarga”, mencionó.

Useche agregó que, además de los municipios en alerta naranja, en el Atlántico también hay poblaciones en alerta amarilla. “Podemos destacar que los municipios de Campo de la Cruz, Palmar de Varela y Piojó se encuentran en alerta amarilla”, indicó.

Alerta en otros departamentos del Caribe

El Ideam también alertó que en otros departamentos de la región Caribe, como Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena, se registran alertas rojas y naranjas por amenaza de incendios forestales, razón por la cual se hace un llamado a las autoridades locales y a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención, evitar quemas y reportar oportunamente cualquier conato de incendio.