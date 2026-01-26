300 mil estudiantes regresan a las aulas en Barranquilla y municipios del Atlántico

La Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico expresaron estar listas para recibir a casi 300 mil alumnos en las aulas académicas, tras las últimas semanas de preparación administrativa y pedagógica.

Las autoridades educativas han trabajado desde principios de enero en la organización institucional, fortalecimiento pedagógico y mejoras de infraestructura para garantizar un inicio de clases seguro y con condiciones apropiadas. En el Atlántico, la Secretaría de Educación ha priorizado la calidad educativa, la formación docente y la ampliación del acceso a programas de bilingüismo, ciencia, innovación y atención a la primera infancia.

En total, el Distrito espera recibir alrededor de 190.000 estudiantes en sus salones, mientras que el departamento proyecta atender a unos 106.000 alumnos provenientes de municipios cercanos.

La secretaría de educación de Barranquilla ha ratificado que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) tiene metas de cobertura ambiciosas para favorecer la nutrición y permanencia de los estudiantes en las aulas, así como servicios de transporte escolar.

Además, las secretarías distritales han fortalecido iniciativas de convivencia y seguridad en las instituciones, involucrando a cuerpos policiales y diversas entidades para promover entornos seguros y armónicos que permitan un desarrollo académico sostenible.

Primera infancia

El alcalde Alejandro Char acompañó al talento humano del programa de Primera Infancia del Distrito en su jornada de bienestar y alistamiento, un espacio que marca el preámbulo del recibimiento a más de 30.000 beneficiarios que ingresarán al programa este lunes 26 de enero.

El alcalde Alejandro Char expresó: “Estamos listos para recibir este lunes 26 de enero, con amor y compromiso, a nuestros niños, niñas, madres gestantes y lactantes en las 149 Unidades de Servicio. Seguimos firmes en nuestro compromiso con el bienestar y el desarrollo integral de la niñez, porque cuidar sus primeros años es cerrar brechas y sembrar un mejor futuro para todos”.

Para este año, el programa beneficiará a 30.960 participantes, distribuidos en las siguientes modalidades:

15.675 mujeres gestantes, niños y niñas de 0 a 2 años en la modalidad Familiar.

10.625 niños y niñas de 2 a 5 años en la modalidad Institucional a través de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI)

4.660 participantes adicionales mediante acciones intersectoriales y procesos de articulación comunitaria.

La atención se prestará de manera integral en las 5 localidades del Distrito.

Atención complementaria

La atención complementaria continúa garantizando calidad y oportunidad en los servicios para niños, niñas y mujeres gestantes vinculados al programa. Durante esta vigencia, la Alcaldía de Barranquilla fortalecerá proyectos complementarios que enriquecen el desarrollo integral de la primera infancia y promueven la inclusión, el aprendizaje y el bienestar familiar, entre ellos:

Inclúyete + Kids: estrategia enfocada en la inclusión, el acompañamiento integral y el fortalecimiento de capacidades de niños y niñas en la primera infancia.

Gestación y lactancia: apoyo integral a madres gestantes y lactantes, promoviendo prácticas de cuidado, alimentación saludable y bienestar.

Club LEO: promoción de la lectura, la literatura y el amor por los libros desde los primeros años de vida.

Toc Toc Primera Infancia: acompañamiento lúdico, creativo y pedagógico que llega a las 5 localidades del Distrito.