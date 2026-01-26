Nelfy Melo, secretaria de despacho de Petro, defiende su titulación múltiple de Fundación San José

En Dos Puntos Con Vanessa de la Torre, Caracol Radio obtuvo en primicia un comunicado de Nelfy Melo Morales, secretaria en el despacho del presidente Gustavo Petro, donde aclara la situación en torno a sus títulos académicos obtenidos en la Fundación Universitaria San José.

La funcionaria, quien ha sido objeto de escrutinio mediático, defendió la legitimidad de su proceso de titulación múltiple y rechazó las acusaciones de irregularidad, señalando que su caso no es aislado y que confió plenamente en los procedimientos de la institución.

Melo Morales inició sus estudios en el Politécnico Gran Colombiano en 2019, para luego homologar en la Fundación San José. Aseguró haber cursado la totalidad de sus materias y cumplido con los requisitos académicos exigidos. Esta afirmación es respaldada por Francisco Pareja, representante legal de la Fundación Universitaria San José.

La legitimidad de su titulación múltiple

En declaraciones a medios, Pareja confirmó que Melo Morales cursó los periodos académicos necesarios, convalidó estudios previos y emprendió la formación en Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo, para posteriormente obtener su título principal de Ingeniería Industrial. Adicionalmente, con 15 créditos pudo obtener su título de Administración de Empresas, de manera consecuente con el pensum de la San José.

La secretaria enfatizó que su titulación múltiple no fue un hecho fortuito ni irregular, sino que se fundamentó en la figura legítima de la homologación y el cumplimiento de créditos adicionales, un modelo educativo válido en Colombia.

Tras estudiar Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo, ejerció su derecho a continuar el ciclo profesional mediante la validación y homologación de materias. “No fueron títulos ‘simultáneos’ obtenidos de la nada, como han afirmado, sino el resultado de una progresión académica”, aseguró.

Presentación de las Pruebas Saber Pro

Un punto central de la controversia ha sido la presentación de las Pruebas Saber Pro. Melo Morales aclaró que siempre fue consciente de que la realización de esta prueba era un requisito legal y que cumplió con él en su totalidad. La funcionaria subrayó que las fechas de las ceremonias de grado son determinadas por la universidad, mientras que el calendario de los exámenes es definido por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES.

Afirmó no tener responsabilidad ni injerencia en la planeación entre estas dos entidades y su actuación se basó en el principio de confianza legítima hacia la institución.

En una entrevista, Pareja abordó la situación de los estudiantes que se graduaron y luego presentaron la Prueba Saber Pro, mencionando que estos casos corresponden a 2024. Explicó que el ICFES había anunciado las fechas de las pruebas Saber TyT y Saber Pro para mayo, y la universidad planeó ceremonias de grado entre el 6 y el 20 de julio en varias ciudades. No obstante, el ICFES cambió la fecha de las pruebas para el domingo 7 de julio, lo que Pareja calificó como un “desorden administrativo”.

Según Pareja, los abogados consultados por la universidad conceptuaron que el acto administrativo de entrega de títulos cobra validez el día hábil siguiente a la entrega, es decir, el 8 de julio, lo que significaría que los diplomas entregados cobrarían validez un día después de la presentación de las pruebas Saber Pro. Si esta interpretación no es aceptada, la universidad consideraría demandar al ICFES por los daños causados.

Melo Morales también reveló que, para su grado, se le solicitó expedir una declaración juramentada, la cual considera la mayor prueba de su transparencia y buena fe. Fue la propia universidad la que le indicó que este documento era un requisito obligatorio dentro de su proceso interno, diseñado para subsanar la contingencia generada por el cambio de fechas del Icfes. En dicha declaración, manifestó bajo juramento que tanto su pago como su citación al examen eran veraces, afirmaciones que, según ella, son totalmente ciertas.

Respecto a los requisitos en niveles tecnológicos (prueba TyT), Nelfy Melo Morales indicó que la universidad le informó que, al estar cursando el ciclo profesional de manera continua, la presentación de las pruebas Saber Pro suplía y validaba los requisitos de los niveles tecnológicos anteriores dentro de su modelo académico. Ante las dudas mediáticas, ha radicado solicitudes ante la Universidad y las autoridades para que se aclare formalmente este procedimiento.

Nelfy Melo Morales ha presentado derechos de petición y continuará haciéndolo para obtener respuestas claras de la universidad sobre sus títulos y la exposición no autorizada de sus fotografías y datos personales. Anuncia que dará la lucha jurídica necesaria, ya que considera que los medios que omitieron su versión y divulgaron información sin contraste vulneraron su dignidad, buen nombre y prestigio profesional. “No pido favores ni excepciones; exijo respeto por mi historia, por mi esfuerzo y por mi nombre”, concluyó.

Documento oficial de Nelfy Melo