“Deberíamos elegir un presidente costeño para hacer las obras”: Fuad Char

Durante un homenaje a exgobernadores del Atlántico, el empresario y dirigente de Cambio Radical, Fuad Char, afirmó que el departamento enfrenta dificultades para sacar adelante proyectos de infraestructura debido a la falta de afinidad política con el Gobierno nacional y la ausencia de aliados en el Congreso.

En su intervención, Char sostuvo que la consecución de recursos para las obras que demanda el Atlántico depende, en gran medida, de la capacidad de gestión ante el Ejecutivo. En ese contexto, planteó que una alternativa sería que la región llegara a tener un presidente propio.

“Para hacer todas las obras que el departamento necesita deberíamos elegir un presidente costeño, un presidente del Atlántico”, expresó.

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El dirigente también señaló que otra posibilidad sería contar con congresistas cercanos al mandatario de turno para facilitar la llegada de inversiones nacionales al departamento.

“Elegir congresistas amigos del presidente de turno, para que nos manden las inversiones que nosotros necesitamos”, afirmó.

Char Abdala aseguró que la oposición hacia Cambio Radical y la falta de cercanía con el Gobierno dificultan la ejecución de proyectos financiados con recursos nacionales. Según dijo, esta situación obliga a las administraciones locales a recurrir a fuentes propias de financiación.

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“Sin congresistas, porque Cambio Radical está en la oposición. Y sin el presidente, porque no es amigo nuestro, no se pueden hacer inversiones”, manifestó.

En ese sentido, mencionó que los gobiernos territoriales terminan apelando a ingresos provenientes de impuestos para desarrollar obras y atender las necesidades de infraestructura.

“Es muy complicado nosotros, sin tener gobierno, que podamos hacer las obras que realmente necesita el departamento y todos los departamentos de Colombia”, concluyó.