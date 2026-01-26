Autoridades investigan audio con amenazas por publicidad política en barrios de Barranquilla

Las autoridades iniciaron labores de verificación para establecer la autenticidad de un audio que comenzó a circular en grupos de WhatsApp y que contiene amenazas contra residentes de varios barrios de Barranquilla, entre ellos La Pradera, Los Olivos, Ciudad Modesto, Me Quejo, Las Malvinas, El Por Fin, La Esmeralda y 7 de Abril.

En el mensaje, cuya procedencia aún no ha sido confirmada, una voz advierte que quienes permitan pintar avisos políticos en sus viviendas serían declarados “objetivo militar”, lo que ha generado preocupación entre líderes sociales y habitantes de las zonas mencionadas.

Primeras amenazas de este tipo en la ciudad

El audio también hace referencia a supuestas sanciones económicas y amenazas de muerte contra los integrantes de los hogares que incumplan la advertencia, lo que llevó a las autoridades a activar protocolos de verificación para determinar si se trata de una amenaza real.

De confirmarse la veracidad del mensaje, sería la primera vez que se registran amenazas de este tipo contra la población por permitir publicidad política en sus viviendas en Barranquilla, especialmente de manera masiva.

En diálogo con Caracol Radio, el analista y profesor de la Universidad del Norte, Luis Trejos, señaló que lo primero es establecer si el audio es auténtico y advirtió sobre la gravedad del hecho en caso de comprobarse.

“Sería la primera vez que amenacen a ciudadanos por tener publicidad política en sus casas, por lo menos en el distrito de Barranquilla, que se haga de forma tan masiva”, afirmó.

Trejos agregó que la situación resulta preocupante por el contexto electoral actual. “Estamos no solo frente a este año, que son elecciones de carácter nacional, sino que recuerda que en 2027 vienen las elecciones locales y regionales. En ese sentido el ánimo electoral se eleva mucho más”, explicó.

Autoridades deben verificar veracidad del audio

Finalmente, el académico expresó su expectativa frente a la actuación de las autoridades. “Esperemos que las autoridades logren garantizar tranquilidad y normalidad del ejercicio, no de la votación, pero sí de que todos los candidatos cuenten con las garantías para poder ir a los barrios, poder ofrecer sus ideas políticas, pero también hacer publicidad de manera tranquila”, dijo.

El profesor recordó que en el pasado ya se habían presentado amenazas contra ciudadanos que recibieran dinero por vender su voto y advirtió que varios de los barrios mencionados en el audio corresponden a territorios donde existen disputas entre bandas criminales.