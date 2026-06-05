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05 jun 2026 Actualizado 23:51

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En FOTOS: Avanzan las obras en la calzada norte de La Circunvalar, en Barranquilla

Ya se entregaron 1.6 kilómetros de pavimento de la calzada sur.

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Avanzan las obras de La Circunvalar, en Barranquilla. Actualmente, se adelantan en el pavimento fundidos en uno de los tres carriles que tendrá la nueva calzada norte. Ya se tienen listos los primeros 700 metros, según el contratista.

De manera paralela, continúan las labores de construcción de canales y bordillos, así como la adecuación de áreas destinadas a andenes, situando el avance general del proyecto en el 54 %, según reporte de la interventoría, indicó la Alcaldía de Soledad.

Cabe recordar que ya se entregaron 1.6 kilómetros de pavimento de la calzada sur

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