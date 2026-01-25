Sale el cuarto agente interventor de Air-e en medio de la crisis financiera

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aceptó la renuncia de Nelson Javier Vázquez Torres, quien se desempeñaba como agente interventor de la empresa de energía Air-e, actualmente bajo control del Gobierno nacional.

La decisión quedó formalizada mediante un acto administrativo firmado por el superintendente Felipe Durán, con el cual se autorizó oficialmente la salida de Vázquez Torres de la compañía, que presta el servicio en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Cuarto agente en abandonar el cargo

Nelson Vázquez había asumido la intervención de Air-e en junio de 2025, en medio de la profunda crisis financiera que atraviesa la empresa, la cual acumula una deuda superior a los 2,5 billones de pesos.

Con su salida, se convierte en el cuarto agente interventor que deja el cargo en apenas año y medio, desde que el Gobierno asumió el control de la compañía, tras las salidas de Carlos Diago, Edwin Palma y Diana Bustamante.

La renuncia generó reacciones en la región Caribe. Norman Alarcón, presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, advirtió que este nuevo cambio aumenta la incertidumbre en el sector eléctrico regional.

“La renuncia de Nelson Vázquez como cuarto agente interventor de Air-e le agrega otro grado de incertidumbre al sector eléctrico en la región Caribe, particularmente en los departamentos donde opera la empresa, en los que habitamos más de cinco millones de personas”, señaló.

Según Alarcón, la situación refleja la falta de respaldo financiero por parte del Gobierno nacional. “Esto indica que el Gobierno sigue dando tumbos con la empresa Air-e, a la que no se le han suministrado los recursos requeridos para solventar económicamente sus actividades”, afirmó.

El dirigente también cuestionó los resultados de la intervención estatal. “Casi año y medio después de que el gobierno del presidente Gustavo Petro asumiera el control y manejo de la empresa, la situación en vez de mejorar empeora, como lo ha advertido la región Caribe y la opinión pública nacional. Creemos que esta no es una buena noticia, porque lo que viene es un quinto agente interventor”, concluyó.