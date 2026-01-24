Personería responde a la SAE tras desalojo: “No tenemos jurisdicción en Malambo”

Un operativo de desalojo adelantado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en la finca Villa Laurita, ubicada en el municipio de Malambo, Atlántico, se vio interrumpido tras la presunta participación de un contratista de la Personería Distrital de Barranquilla, según informó la entidad administradora de bienes en extinción de dominio.

El señalamiento fue hecho por el director de la SAE en la región Caribe, Jaime Avendaño, quien aseguró que durante la diligencia se presentó una persona que se identificó como contratista del Ministerio Público, lo que habría generado confusión y retrasos en el procedimiento de recuperación del predio.

“No tenemos jurisdicción en Malambo”: respuesta de la Personería

Frente a estas declaraciones, la Personería Distrital de Barranquilla emitió un comunicado en el que rechazó cualquier vinculación con los hechos ocurridos en Malambo y aclaró que no tiene jurisdicción en ese municipio.

“La Personería Distrital de Barranquilla informa a la opinión pública que no tiene jurisdicción en el municipio de Malambo y, por lo tanto, no cuenta con competencias legales para adelantar actuaciones de ningún tipo en ese territorio”, señaló la entidad.

En el documento, la Personería aseguró que desconoce los hechos y circunstancias del operativo de desalojo mencionado.

“En consecuencia, esta entidad desconoce los antecedentes y los hechos mencionados en relación con la diligencia de desalojo a la que se hace referencia”, indicó.

Asimismo, precisó que los abogados contratistas vinculados a la entidad no ejercen sus funciones de manera exclusiva.

“Es importante precisar que los abogados contratistas vinculados a la Personería Distrital no prestan servicios de manera exclusiva (…) y ejercen su profesión de forma liberal, sin que sus actuaciones externas sean dirigidas o controladas por la entidad”, agregó el comunicado.

Finalmente, la Personería fue enfática en aclarar que para la fecha de los hechos señalados no existía ningún vínculo contractual con el abogado mencionado por la SAE.

La entidad distrital reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el respeto al marco legal vigente, mientras se espera que la SAE continúe con las acciones administrativas correspondientes para la recuperación del predio bajo extinción de dominio.